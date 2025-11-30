Así fue el triste cumpleaños de Rodrigo Lussich tras la muerte de Mercedes Portillo: "En la despedida de..."

El conductor de Intrusos recibió sus 53 años apenas pocos días del fallecimiento de su amiga y productora. Su festejo, se convirtió en un homenaje hacia la productora.

Una despedida repentina, y un cumpleaños con otro significado. Créditos: Instagram / rodrilussich

Este domingo, Rodrigo Lussich sopló las velas de su cumpleaños número 53 envuelto en lo que él mismo definió como el "espeso vapor" de una despedida reciente. Apenas dos días antes, se confirmaba el fallecimiento de Mercedes "Meche" Portillo, pieza fundamental de Intrusos y amiga entrañable del conductor.

Lejos de cancelar el encuentro, Lussich eligió resignificar el dolor. Rodeado de su círculo más íntimo, sus amigos Anita, Lean, Clau y su perro, el periodista utilizó sus redes sociales no solo para agradecer la contención, sino para hacer pública una promesa de honor dirigida a su eterna amiga y productora.

El posteo que emocionó las redes image Rodrigo Lussich en redes en el día cumpleaños. Créditos: Instagram "En medio del dolor, la vida compensa siempre y me permite empezar mi cumple, este cumple tan distinto, difuminado entre el espeso vapor de tu partida; junto a mis entrañables amigos de la vida, Anita, Lean y Clau, junto a mí negro hermoso que todo lo sabe y todo lo percibe", inició su sentido mensaje Rodrigo, en un cumpleaños doloroso.

Luego, el conductor le hizo una promesa a su confidente: "Juntos en tu honor, en la despedida de tu paso por este plano; y en la bienvenida de un nuevo año en el que te voy a cumplir todo lo que me dijiste que haga; y todo lo que me pediste que sienta. Sé que desde tu estrella brillás como siempre y que desde ahí me vas a seguir cuidando".

¿De qué murió Mercedes Portillo? image La dedicatoria de Rodrigo a Portillo. Créditos: Instagram El sábado anterior, el trío de amigos (Lussich, Pallares y Portillo) disfrutaba de un viaje a Jujuy. Al regresar a Buenos Aires, la salud de Portillo se deterioró rápidamente. Lo que comenzó como una descompensación el miércoles 26, derivó en una internación de urgencia por una infección pulmonar causada por una neumonía bilateral.