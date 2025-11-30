Marcelo Tinelli vuelve a la televisión tras los escándalos familiares: de qué trata el nuevo programa
El conductor que supo estar en Carnaval Stream en los últimos meses, retomará su rumbo en la pantalla grande con una producción mexicana: los detalles.
A 12 días de anunciar su retiro de Carnaval Stream, Marcelo Tinelli apostó por un nuevo proyecto y será en televisión. El polémico conductor que supo hacer Estamos de Paso, y luego de ser fuertemente atormentado por escándalos familiares, decidió decirle sí a otra oportunidad en pantalla grande.
La información fue brindada por Ángel de Brito a través de sus redes sociales, la producción será mexicana - americana y el programa estará orientado al Mundial 2026. Mientras tanto, el conductor no se ha pronunciado al respecto.
Lo que se sabe hasta ahora
A través de un anuncio de Jaime Camil, actor mexicano, se dio a conocer el rol del conductor argentino y el destino que tendrá dicha programación. Ángel de Brito explayó los detalles: "Tres Hinchapelotas, producido por Banjay México & U.S. Hispanic, relacionado con el clima mundialista".
Luego, siguió relatando el ostentoso proyecto: "El trío recorrerá distintas ciudades sedes del Mundial 2026, comenzando en Canadá, pasando por Estados Unidos, y culminando en Ciudad de México".
"En el viaje, descubrirán el "alma futbolera" de cada ciudad: encuentros con hinchas, cultura local, cocina, vida nocturna. tradiciones, historias de fanáticos", expresó de Brito vía Instagram.
Luego, comunicó la supuesta reacción de Tinelli ante la propuesta, aunque no fue expresada públicamente: "Marcelo manifestó entusiasmo. Le apasiona el fútbol y los viajes, y consideró un honor ser parte de este proyecto: 'Poder compartir esta aventura con dos grandes comunicadores como Jaime y Jorge me motiva enormemente'".