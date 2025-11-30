Marcelo Tinelli vuelve a la televisión tras los escándalos familiares: de qué trata el nuevo programa

El conductor que supo estar en Carnaval Stream en los últimos meses, retomará su rumbo en la pantalla grande con una producción mexicana: los detalles.

A 12 días de anunciar su retiro de Carnaval Stream, Marcelo Tinelli apostó por un nuevo proyecto y será en televisión. El polémico conductor que supo hacer Estamos de Paso, y luego de ser fuertemente atormentado por escándalos familiares, decidió decirle sí a otra oportunidad en pantalla grande.

La información fue brindada por Ángel de Brito a través de sus redes sociales, la producción será mexicana - americana y el programa estará orientado al Mundial 2026. Mientras tanto, el conductor no se ha pronunciado al respecto.

Lo que se sabe hasta ahora image El posteo de Ángel en redes. Créditos: Instagram A través de un anuncio de Jaime Camil, actor mexicano, se dio a conocer el rol del conductor argentino y el destino que tendrá dicha programación. Ángel de Brito explayó los detalles: "Tres Hinchapelotas, producido por Banjay México & U.S. Hispanic, relacionado con el clima mundialista".

Luego, siguió relatando el ostentoso proyecto: "El trío recorrerá distintas ciudades sedes del Mundial 2026, comenzando en Canadá, pasando por Estados Unidos, y culminando en Ciudad de México".

image De qué tratará el programa. Créditos: Instagram "En el viaje, descubrirán el "alma futbolera" de cada ciudad: encuentros con hinchas, cultura local, cocina, vida nocturna. tradiciones, historias de fanáticos", expresó de Brito vía Instagram.