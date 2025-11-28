La contundente respuesta de Paula Robles al ser consultada sobre el escándalo Tinelli

Marcelo Tinelli y su familia atraviesan un momento de máxima tensión, por su lado, Paula Robles habló al respecto y dio su veredicto.

La familia de Marcelo Tinelli se encuentra en el ojo de la tormenta mediática, atravesando una crisis sin precedentes. La polémica escaló tras la denuncia por amenazas de muerte que habría realizado su hija Juanita. En medio de este escándalo, los programas de espectáculos salieron en busca de reacciones y lograron interceptar a Paula Robles.

La reacción de Paula Robles La palabra de Paula Robles sobre el escándalo de Marcelo Tinelli. El equipo del programa Intrusos encontró a la actriz Paula Robles, justo después de que terminara una de sus clases de yoga, mientras estaba acompañada por sus compañeras. Apenas el cronista se acercó para consultarle sobre la delicada interna familiar que involucra a sus hijos, Robles estableció de inmediato un límite.

portada marcelo tinelli La artista fue clara y tajante desde el primer momento: "Yo no hablo". Este mensaje de distancia demostró su decisión de mantenerse al margen del escándalo que sacude el clan Tinelli.

A pesar de su inicial negativa, el periodista insistió en obtener alguna declaración sobre la delicada situación que atraviesa su exesposo y sus hijos. Ante la insistencia, y aunque intentó desviar la atención charlando con las personas que la acompañaban, Paula Robles reiteró su postura inamovible.