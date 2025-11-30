Se conoció el primer parte médico de José Alperovich tras su internación de urgencia: cómo se encuentra

En la tarde del domingo, José Alperovich dio un vuelco inesperado y dramático. Apenas unas horas después de haber protagonizado una boda secreta e íntima en Puerto Madero con Marianela Mirra , el exmandatario tucumano debió ser trasladado de urgencia desde su domicilio hasta el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde fue sometido a una cirugía.

La noticia, que comenzó a circular como un rumor en redes sociales como un posible cuadro de apendicitis, fue confirmada finalmente por el entorno familiar del exsenador mediante el primer parte médico oficial.

Según el comunicado difundido, Alperovich sufrió un dolor abdominal súbito que encendió las alarmas en su residencia. Tras ser evaluado, se diagnosticó una apendicitis aguda que requirió intervención inmediata.

La operación estuvo a cargo del cirujano Dr. Ricardo Mentz . Afortunadamente para el paciente, el cuadro fue tomado a tiempo: el informe destaca que la cirugía “fue exitosa” y que “no presentó cuadro de peritonitis” , lo que reduce significativamente los riesgos de complicaciones infecciosas graves.

Actualmente, Alperovich permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para un monitoreo estricto, aunque se encuentra “estable y lúcido” . Si la evolución continúa siendo favorable, se espera su traslado a una sala común en los próximos días.

Una "luna de miel" en el hospital

image La primera foto en circular. Créditos: Instagram

El contexto de la internación añade un matiz particular al hecho. La urgencia médica interrumpió lo que debían ser las primeras horas de matrimonio entre Alperovich y Marianela Mirra. La pareja había formalizado su relación recientemente en una ceremonia en Puerto Madero caracterizada por su hermetismo: sin invitados, sin fiesta y solo con los testigos obligatorios.

La situación judicial del exfuncionario

image Marianela Mirra en el hospital. Créditos: Instagram

Cabe recordar que Alperovich no es un paciente común. El exgobernador se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras haber sido condenado por la Justicia tucumana por nueve hechos de abuso sexual (tres simples y seis agravados).

Este traslado de urgencia al Hospital Italiano, institución donde, según Ángel de Brito, Alperovich mantiene un vínculo de amistad con el vicedirector, abrió una nueva arista legal.

Fuentes judiciales indicaron que cualquier movimiento del condenado fuera de su domicilio debe ser debidamente informado en la causa para conocimiento de la víctima. Al momento de la internación, surgieron dudas sobre si este trámite administrativo se había completado en tiempo y forma, dada la premura del cuadro médico.