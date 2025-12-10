La burlesca y lapidaria opinión de Viviana Canosa por el llamativo look de Javier Milei

La conductora de Carnaval Stream habló sobre la vestimenta que utilizó el mandatario y lo destrozó.

Javier Milei volvió a ser tendencia en las redes sociales por el look con el que se mostró en su llegada a Oslo, Noruega. El presidente viajó para formar parte de la ceremonia donde María Corina Machado recibiría el Nobel de la Paz, que finalmente lo terminó recibiendo su hija.

El video que se viralizó muestra al mandatario argentino caminando con el mameluco de YPF junto a su hermana Karina y el resto de la comitiva, que se encontraban vestidos de traje y muy elegantes. Quien decidió opinar sobre esto fue Viviana Canosa y no perdonó al presidente.

La conductora de Carnaval Stream mostró su descontento y fue letal: "Esto no les da un poco de vergüenza... Ahí lo tenemos al cuatro camperas que estaba como para ir a la guerra". Luego, agregó: "Que papelón de presidente que tenemos".

"Yo sé que lo que hace como presidente es peor, pero por qué va vestido así... Hace cosplayer de playero de YPF", expresó mientras dialogaba con sus compañeros en su programa. También dejaron en claro que lo que les da vergüenza es Javier Milei, no la petrolera: "YPF es un orgullo y Aerolíneas es un orgullo".