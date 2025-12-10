La mediática regresó a sus pagos tras su fin de semana en Mendoza. Luego de los rumores de regreso con su expareja, la modelo no se quedó callada.

Zaira Nara vivió un gran fin de semana en Mendoza. Rodeada de la cordillera, la morocha disfrutó del s how de Hernán Cattaneo del día domingo. Tras su llegada, numerosas fuentes aseguraron que la modelo se habría encontrado con su expareja, por lo que se habló de un regreso.

Luego de numerosos rumores y supuestas pruebas en redes sociales, finalmente Nara salió a explicar la verdadera versión de los hechos, asegurando que no hubo tal reconciliación y confesó los movimientos de su expareja ese fin de semana.

La versión de Zaira Nara Embed - Tras la supuesta reconciliación: Zaira Nara blanqueó su situación con Jakob Von Plessen: "Nada que ver" La confesión ocurrió durante el streaming de Bauletti, joven con quien es fuertemente vinculada sentimentalmente: Yanina hoy me escribió, te juro que cuando me escribe Yanina digo 'qué pasó'".

"Salió una nota que había vuelto con mi exmarido, que primero nunca me casé, es el papá de mis hijos. Salió que yo había estado en Mendoza con él, cuando él esta con nuestros hijos en la Patagonia", expresó Zaira Nara.

Luego, explicó el detonante de la confusión: "Como subió una foto con mi yerba, pero porque tenemos re buena onda y está con los nenes en el sur... se ve que vieron montaña y dijeron 'se fue con Zaira'"