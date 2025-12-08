Las mejores postales de la estadía de Zaira Nara en Mendoza: montaña, show y una gran reconciliación

La morocha llegó el domingo para disfrutar el show de Hernan Cattaneo. Durante su estancia, hubo perlas, visitas y fanáticos que atestiguaron su presencia.

La hermana menor de las Nara y su increíble fin de semana en Mendoza. Créditos: Instagram

Mendoza se convirtió en el mejor escenario para la reconciliación definitiva entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen. Lo que parecía ser un viaje motivado por la agenda plagada de música y cultura, con la presentación del DJ Hernán Cattaneo como plato fuerte, terminó confirmando que el amor entre la conductora y el padre de sus hijos está más vivo que nunca.

Según informantes de MDZ, este es el primer viaje oficial que realizan juntos tras retomar la relación. La pareja eligió el exclusivo hotel Isidris, ubicado en el Puesto del Indio, como su refugio de fin de semana, buscando reconectar lejos del ruido de Buenos Aires antes de que Zaira emprenda un nuevo compromiso laboral en Europa.

Mates, montañas y selfies con fanáticos image Zaira Nara en Mendoza. Créditos: Instagram A diferencia de los tiempos herméticos tras su ruptura en 2022, esta vez Zaira y Jakob no buscaron pasar desapercibidos. La pareja aprovechó el sol mendocino para recorrer la alta montaña, acompañados de amigos.

image Zaira Nara en Mendoza. Créditos: Instagram Fue en el show de Hernán Cattaneo donde se dieron las situaciones más espontáneas. Varios locales reconocieron a la hermana de Wanda Nara, los cuales se acercaron a pedirle fotografías. Lejos de la negativa, Zaira se mostró sonriente y accesible, posando con sus seguidores con los picos nevados a sus espaldas.

image Zaira Nara en Mendoza. Créditos: Instagram El guiño en redes Embed - Zaira Nara y Jakob Von Plessen reconciliados: los detalles secretos de su viaje juntos a Mendoza El propio Jakob Von Plessen se encargó de dejar una pista inequívoca en sus redes sociales. En las últimas horas, el empresario compartió una historia en Instagram disfrutando de unos mates. El detalle no pasó desapercibido para nadie: sobre la mesa descansaba un paquete de yerba "Alba Nueva", la marca creada por su exmujer. Un gesto sutil pero contundente de apoyo y cercanía.