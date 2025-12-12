El look dramático de Máxima de los Países Bajos: te lo mostramos

Máxima Zorreguieta volvió a impactar con un look rojo brillante lleno de detalles. No te pierdas las fotos en la nota.

En los Premios de Impacto PUM, Máxima Zorreguieta apareció con un estilismo que parecía diseñado para robar suspiros. El evento, centrado en compartir conocimientos con pequeñas y medianas empresas, contó con la presencia de la reina de los Países Bajos que se robó la escena con un conjunto íntegramente rojo.

Su abrigo rojo, con cuello alto adornado con volantes que imitaban una capa, generó un efecto casi teatral. Los botones en forma de flor brillante fueron un detalle de lujo discreto, casi juguetón, que equilibró la estructura del abrigo. Debajo, llevó un vestido midi entallado, sin mangas, con un cinturón fino que marcó su cintura.

Máxima volvió a jugar con la combinación cromática entre rojo y camel. Para los complementos eligió un sombrero fedora camel de Fabienne Delvigne, zapatos marrones de Gianvito Rossi, clutch y guantes que le dieron ese contraste sin romper la cohesión.

Por último, los aros de rubí con tres flores rodeadas de 55 diamantes que llevó, le sumaron al look un nivel de detalle que solo una royal puede manejar sin caer en exceso.