El cambio de look de Stefi Roitman que enamoró aún más a Ricky Montaner

Stefi Roitman aterrizó en Buenos Aires con esa energía fresca que suele traer cada vez que vuelve. Una de sus primeras paradas fue el taller de Max Jara, ese santuario capilar donde suele entregarse a transformaciones, y esta vez no fue distinto, ya que llegó decidida a adelantar su look veraniego antes de las Fiestas. El resultado, como era de esperarse, terminó siendo protagonista en redes.

El color elegido fue el famoso Moca Mousse, estrella del 2025. Era un tono cremoso, suave, y Max reinterpretó la gama respetando la identidad de Stefi, potenciando su luminosidad natural y creando un contraste delicado que parecía hecho para sus rasgos. Todo quedó integrado con una prolijidad que se notaba incluso antes de que ella lo mostrara de cerca.

Cuando compartió el resultado en Instagram, la reacción fue instantánea. La actriz reveló su flamante look con una alegría casi contagiosa y escribió: “Pelo nuevo para promo peli nueva”. Ricky Montaner, siempre presente entre sus comentarios, respondió con humor y mucha ternura: “Derritación por aquí”, acompañando su reacción con emojis.