PlayStation 5: te contamos el precio en Chile de la consola más pedida a Papá Noel

La Navidad ya se encuentra a la vuelta de la esquina, y muy cerca de ella llega el día de Reyes Magos: dos fechas que los niños -y los no tan niños- esperan con ahínco escribiendo sus cartitas y pidiendo regalos.

El furor de salir de compras a Chile aumenta en el último mes del año, atentos a la llegada de estas fiestas; y hay un objeto deseado por muchos niños que, aseguran los comerciantes chilenos, muchos argentinos compran: la PlayStation 5.

Antes que nada, es importante recalcar que, para hacer una cuenta rápida y mental y transformar pesos chilenos en pesos argentinos, hay que multiplicar por 1,5 o 1,6 (según el cambio del momento). Pesos más, pesos menos, CLP 1000 equivalen a un valor que oscila entre los $1500 y los $1600 argentinos.

Cuando estuvimos de visita en Chile, los primeros días de diciembre, a la consola PlayStation 5 Pro en Falabella la encontramos a un precio de CLP 839.990 -esto equivale a $ 1.260.000 argentinos, aproximadamente-. La consola PS5 Slim edition Disco Astro Bot y Gran Turismo 7 tenía un valor de CLP 569.990 (algo de $855.000 argentinos) y la consola PS5 slim digital Astro Bot y Gran Turismo 7 a un costo de CLP 469.990 (alrededor de $705.000 argentinos).

Los precios en la página web son otra historia: en esta misma tienda de departamentos, La PS5 Hw Bundle Digital gt7 Astro Sony en su sitio digital tiene un valor de CLP 649.990 -alrededor de $975.000 argentinos), y la noticia es que Falabella -al igual que las otras tiendas de departamentos- en su página web hace rebajas especiales, y en este momento (consulta realizada el 11 de diciembre de 2025) ese mismo producto tiene un valor de CLP 439.990 (unos $660.000 argentinos). Si se busca en Argentina, este producto figura en $ 1.200.000 argentinos (un millón doscientos mil pesos argentinos), por lo cual, conviene muchísimo comprarlo en el país trasandino.

"La Play" es uno de los productos más deseados por los chicos.

De hecho son muchos los mendocinos y argentinos que compran por internet y que directamente luego retiran el producto, para aprovechar estas rebajas que solo se producen online.

La consola PS5 Hw Bund Stand gt7 Astro Sony tiene un valor de CLP 719.990 y ahora está rebajada a CLP 559.990. Por otro lado, la consola PS5 Hw Digital gt7 A cuesta CLP 639.990 pero está rebajada en la web a 439.990. Estos son solo algunos ejemplos, para que puedas tener en cuenta.

En cuanto a los juegos, la oferta es variada y van desde los CLP 29.990 hasta los CLP 89.990.

Finalmente, si le preguntamos a la IA cuál es el precio de la PlayStation 5 (PS5) en Argentina, esta herramienta considera que el mismo varía mucho, pero que se puede encontrar la versión Slim con lectora en alrededor de $1.300.000 a $1.700.000 ARS (a veces con juegos incluidos), mientras que la Digital Edition ronda los $1.200.000 a $1.500.000 ARS, con ofertas en tiendas como Frávega, Mercado Libre, y Sony Store.

IMG_8017 Accesorios y juegos para Playstation.

Escapada, playita y compras

Mall Marina de Viña del Mar se convierte en uno de los destinos favoritos para quienes hacen una escapada para disfrutar de la playa y al mismo tiempo, contar con una oferta de marcas internacionales y a buen precio.

A esta mezcla de compras y playa, el centro comercial suma un dato muy interesante: se trata de un plus para los visitantes de fuera de Chile que ideó este mall. Passport es un programa de descuentos y beneficios exclusivos para extranjeros, el cual actualmente reúne más de 50 marcas. Para quienes buscan regalar tecnología, este beneficio incluye a marcas como Sony y BackOnline.