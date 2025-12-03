Las consolas que casi fueron: 5 máquinas que nunca llegaron a las tiendas

La historia de los videojuegos está llena de consolas que definieron generaciones… y de otras que quedaron en la puerta del laboratorio. Proyectos anunciados con entusiasmo, presentaciones en ferias, prototipos funcionando y, de repente, silencio. Decisiones empresariales, problemas técnicos o simples errores de cálculo hicieron que algunas máquinas jamás llegaran a las góndolas, pero se convirtieron en leyenda entre coleccionistas y curiosos.

Estas son cinco de esas consolas “fantasma” que nunca debutaron, pero que ayudan a entender cómo se construyó —y se frustró— parte de la industria.

Antes de que la marca PlayStation existiera como tal, Nintendo y Sony compartían un sueño común: una consola que leyera cartuchos de Super Nintendo y también discos compactos. El prototipo conocido como "Nintendo PlayStation" llegó a mostrarse en eventos, pero la alianza se derrumbó por desacuerdos sobre el control del formato y las regalías.

Tras la ruptura, Sony decidió seguir sola y lanzó la primera PlayStation , mientras que Nintendo apostó por el Nintendo 64 y sus cartuchos. Del proyecto original solo sobrevivió un equipo funcional, subastado años después como una de las piezas más deseadas del coleccionismo retro.

En los 90, SEGA intentó ordenar su propio ecosistema, saturado de accesorios y add-ons. La respuesta interna fue SEGA Neptune, una consola que unía en una sola carcasa al SEGA Genesis con el módulo 32X. La idea era clara: una máquina todo en uno, más sencilla de entender para el consumidor.

El problema fue el timing. Con el Saturn ya en desarrollo y la guerra de 32 bits en marcha, la empresa decidió no lanzar el Neptune y concentrarse en su nueva consola principal. El proyecto quedó congelado poco antes de salir al mercado y hoy solo se recuerda por algunos prototipos filtrados.

3. Atari Panther: el eslabón perdido entre 7800 y Jaguar

consola3 Atari Panther: el eslabón perdido entre 7800 y Jaguar. Imagen extraída de la web

Atari también tuvo su “consola puente”. Entre el 7800 y el posterior Jaguar, la compañía trabajó en un sistema de 32 bits llamado Atari Panther. Sobre el papel prometía un salto técnico importante, pero los retrasos, los problemas financieros y la sensación de llegar tarde hicieron que el proyecto se archivara en 1991.

Al final, Atari volcó todos sus esfuerzos en el Jaguar, que tampoco logró recuperar la gloria perdida. El Panther quedó como una nota al pie en la cronología de la marca.

4. Infinium Labs Phantom: la consola que vivió de los anuncios

consola4 Infinium Labs Phantom: la consola que vivió de los anuncios. Imagen extraída de la web

A comienzos de los 2000, cuando el juego digital recién daba sus primeros pasos, Infinium Labs presentó la Phantom: una máquina pensada para descargar y ejecutar títulos directamente desde internet. En teoría, se adelantaba varios años a modelos como Xbox Live Arcade o Steam.

En la práctica, nunca pasó de los renders y los prototipos mostrados en ferias. El hardware no llegó a producción, la empresa perdió credibilidad y la Phantom terminó convertida en ejemplo clásico de “vaporware”: productos que se anuncian una y otra vez, pero jamás se concretan.

5. Coleco Chameleon: de consola retro soñada a escándalo público

consola5 Coleco Chameleon: de consola retro soñada a escándalo público. Imagen extraída de la web

En plena fiebre por lo retro, la Coleco Chameleon prometía reunir juegos clásicos y nuevos desarrollos con estética vintage en una sola plataforma. El proyecto logró llamar la atención en Kickstarter, pero las dudas aparecieron rápido: los prototipos mostrados parecían reciclar placas y carcasas de otras consolas.

Investigaciones de la comunidad revelaron inconsistencias y montajes. Ante el escándalo, Coleco se retiró del proyecto y la consola fue cancelada definitivamente. Lo que había nacido como una propuesta nostálgica terminó señalado como uno de los fraudes más recordados del sector.

Estas cinco consolas nunca llegaron a las casas de los jugadores, pero dejaron huella igual: son recordatorios de que, detrás de cada máquina que triunfa, hay una larga lista de ideas que se quedaron en el camino. Y también de que, en la industria del gaming, los sueños de hardware pueden ser tan frágiles como un prototipo guardado en un depósito.