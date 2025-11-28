PlayStation Plus despide el año a lo grande: ¿cuáles son los juegos de diciembre que llegarán a la plataforma?
PlayStation Plus suma en diciembre LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, Outlast Trials, Synduality: Echo of Ada y Neon White para cerrar 2025 jugando.
Sony ya mostró sus cartas para cerrar el año con PlayStation Plus y diciembre llega cargado de variedad. Desde el 2 de diciembre y hasta el 5 de enero de 2026, los suscriptores del servicio de Playstation podrán sumar a su biblioteca cinco juegos muy distintos entre sí, pero con algo en común: acción a pleno, cooperativo y muchas horas de juego para las fiestas.
Los títulos confirmados son LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality: Echo of Ada y Neon White. Algunos son exclusivos de PS5 y otros también se podrán disfrutar en PS4, abarcando a los tres niveles del servicio (Essential, Extra y Premium) y reforzando la idea de un catálogo amplio que se renueva mes a mes.
LEGO Horizon y zombis llegan a PlayStation Plus
El gran protagonista del mes en PlayStation Plus es LEGO Horizon Adventures, una relectura en clave de bloques de la aventura de Aloy. Solo disponible en PS5, toma el mundo de Horizon y lo condensa en una experiencia más ligera, con mucho humor, nuevas situaciones y un fuerte foco en el juego compartido: se puede jugar en cooperativo tanto online como en pantalla dividida. Ideal para partidas familiares o con amigos durante las vacaciones.
En el extremo opuesto del tono está Killing Floor 3, también para PS5. La tercera entrega de este célebre shooter de zombis retoma la fórmula que lo hizo popular: acción cooperativa por oleadas, mapas repletos de enemigos y ese loop de mejorar armas y equipo entre una horda y la siguiente. La gracia está en coordinar con el equipo, gestionar recursos y sobrevivir a los jefes que aparecen como remate de cada sesión. Brutal, directo y pensado para quienes quieren “descargar” el estrés a puro disparo.
Terror cooperativo, futuro tóxico y velocidad celestial
El paquete de diciembre se completa con tres propuestas muy distintas entre sí. The Outlast Trials lleva el terror a un formato multijugador: hasta cuatro jugadores deben escapar de las instalaciones de la Corporación Murkoff, donde se realizan experimentos inhumanos. No se trata de enfrentar enemigos a los tiros, sino de esconderse, correr, usar herramientas y coordinarse para sobrevivir. Llega tanto a PS5 como a PS4, y es una buena puerta de entrada para quienes buscaban un título de miedo para jugar en grupo.
Por su parte, Synduality: Echo of Ada nos traslada al año 2222, a un mundo arrasado por una lluvia radiactiva que obligó a los humanos a refugiarse bajo tierra. Desde ese refugio, nuestro personaje debe salir a la superficie para recolectar cristales AO, acompañado por un compañero robótico y enfrentando a criaturas monstruosas. Es una experiencia de acción y supervivencia con fuerte componente de ciencia ficción, disponible en PS5.
Finalmente, Neon White aporta el toque surrealista al combo. Es un juego en primera persona donde encarnamos a un asesino que compite contra otros por eliminar la mayor cantidad de demonios para ganar un lugar en el Cielo. La particularidad está en su sistema de cartas: cada carta permite ejecutar ataques o habilidades especiales, y el desafío pasa por combinarlas, desecharlas y encadenar movimientos rápidos para completar los niveles en el menor tiempo posible. Se podrá jugar en PS5 y PS4.
Diciembre llega, entonces, con un menú que mezcla plataformas, disparos, terror, ciencia ficción y speedrunning. Y un recordatorio clave: quienes aún no hayan reclamado los juegos de noviembre (Stray, WRC 24 y Totally Accurate Battle Simulator) tienen tiempo hasta el 1 de diciembre para sumarlos a su biblioteca de PlayStation antes de que roten y den paso a esta nueva selección.