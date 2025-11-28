PlayStation Plus despide el año a lo grande: ¿cuáles son los juegos de diciembre que llegarán a la plataforma?

Desde el 2 de diciembre y hasta el 5 de enero de 2026, los suscriptores de PlayStation Plus podrán sumar a su biblioteca cinco juegos muy distintos entre sí.

Sony ya mostró sus cartas para cerrar el año con PlayStation Plus y diciembre llega cargado de variedad. Desde el 2 de diciembre y hasta el 5 de enero de 2026, los suscriptores del servicio de Playstation podrán sumar a su biblioteca cinco juegos muy distintos entre sí, pero con algo en común: acción a pleno, cooperativo y muchas horas de juego para las fiestas.

Los títulos confirmados son LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality: Echo of Ada y Neon White. Algunos son exclusivos de PS5 y otros también se podrán disfrutar en PS4, abarcando a los tres niveles del servicio (Essential, Extra y Premium) y reforzando la idea de un catálogo amplio que se renueva mes a mes.

Embed - LEGO® Horizon Adventures™ Official Gameplay Trailer LEGO Horizon y zombis llegan a PlayStation Plus El gran protagonista del mes en PlayStation Plus es LEGO Horizon Adventures, una relectura en clave de bloques de la aventura de Aloy. Solo disponible en PS5, toma el mundo de Horizon y lo condensa en una experiencia más ligera, con mucho humor, nuevas situaciones y un fuerte foco en el juego compartido: se puede jugar en cooperativo tanto online como en pantalla dividida. Ideal para partidas familiares o con amigos durante las vacaciones.

En el extremo opuesto del tono está Killing Floor 3, también para PS5. La tercera entrega de este célebre shooter de zombis retoma la fórmula que lo hizo popular: acción cooperativa por oleadas, mapas repletos de enemigos y ese loop de mejorar armas y equipo entre una horda y la siguiente. La gracia está en coordinar con el equipo, gestionar recursos y sobrevivir a los jefes que aparecen como remate de cada sesión. Brutal, directo y pensado para quienes quieren “descargar” el estrés a puro disparo.

Embed - SYNDUALITY Echo Of Ada - Opening Cinematic Trailer Terror cooperativo, futuro tóxico y velocidad celestial El paquete de diciembre se completa con tres propuestas muy distintas entre sí. The Outlast Trials lleva el terror a un formato multijugador: hasta cuatro jugadores deben escapar de las instalaciones de la Corporación Murkoff, donde se realizan experimentos inhumanos. No se trata de enfrentar enemigos a los tiros, sino de esconderse, correr, usar herramientas y coordinarse para sobrevivir. Llega tanto a PS5 como a PS4, y es una buena puerta de entrada para quienes buscaban un título de miedo para jugar en grupo.