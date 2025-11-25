Los 15 juegos que están arrasando en PlayStation Plus: el ranking que todos miran esta semana

PlayStation Plus sigue consolidando su propuesta como uno de los servicios más robustos del ecosistema gamer. Con la posibilidad de jugar en la nube, acceder a centenares de títulos y descubrir producciones emblemáticas sin necesidad de adquirirlas por separado, la plataforma vuelve a marcar tendencia. En la última semana, los usuarios de PlayStation reflejaron una clara preferencia por experiencias narrativas intensas, aventuras cinematográficas y mundos abiertos expansivos. Este es el ranking actualizado de los juegos que dominan la conversación gamer.

La lista está liderada por The Last of Us Part I, la reconstrucción definitiva del clásico de Naughty Dog. Su historia emocional y su pulido técnico en PlayStation 5 lo mantienen como uno de los favoritos. A un paso, Death Stranding Director’s Cut reafirma la visión única de Hideo Kojima, ofreciendo una aventura postapocalíptica que combina exploración, estrategia y una estética inconfundible.

Otro de los grandes elegidos es Ratchet & Clank: Una dimensión aparte, una vitrina tecnológica del potencial de la PS5 . Su jugabilidad fluida y el salto entre dimensiones lo ubican como una de las experiencias más vibrantes de la generación actual.

Entre los superhéroes, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales continúa entre los más jugados, gracias a una historia de crecimiento personal y combates ágiles que mantienen el legado de Insomniac en lo más alto.

En el territorio de la acción pura, DOOM Eternal se mantiene firme: velocidad extrema, artesanía visual y una campaña que no da respiro lo vuelven un imperdible del catálogo.

Clásicos modernos y exploración sin límites en PlayStation Plus

Entre los títulos más robustos, Uncharted: Colección Legado de ladrones y The Witcher 3 confirman que la comunidad gamer sigue volviendo a sus historias icónicas. El primero ofrece acción cinematográfica; el segundo, un mundo abierto profundo y maduro protagonizado por Geralt de Rivia.

En esa misma línea, Ghost of Tsushima: Director’s Cut figura entre los más elegidos por su inmersión en el Japón feudal, mientras que Shadow of the Tomb Raider mantiene viva la narrativa de aventura clásica a través del viaje de Lara Croft.

Las experiencias narrativas también tienen su espacio: Detroit: Become Human sigue sumando jugadores gracias a su exploración filosófica sobre la inteligencia artificial y la humanidad. Y en el terreno del shooter de mundo abierto, Far Cry 6 se posiciona como uno de los favoritos por su despliegue visual y su villano memorable.

Para quienes buscan desafíos intensos, Returnal aparece nuevamente entre los más jugados: un roguelike de ritmo frenético con ambientación alienígena. Le siguen dos pesos pesados: God of War, la reinvención nórdica de Kratos, y Final Fantasy VII Remake Intergrade, que actualiza un clásico con gráficos de última generación y un sistema de combate híbrido. El listado se completa con Control, un thriller sobrenatural que destaca por su estética y su atmósfera única.

Los planes disponibles: Essential, Extra y Premium

PlayStation Plus sostiene su alcance a través de tres niveles diseñados para distintos perfiles:

Essential: multijugador online, juegos mensuales y descuentos exclusivos.

Extra: añade un catálogo de hasta 400 juegos de PS4 y PS5 para descargar.

Premium: incluye clásicos de PS1, PS2 y PSP, streaming de PS3 y pruebas de títulos por tiempo limitado.

Esta estructura convierte a PS Plus en una plataforma flexible, adaptable tanto para quienes buscan lo básico como para los fanáticos que quieren explorar cada rincón del universo PlayStation.