Red Dead Redemption vuelve mejorado a PS5, Xbox y Switch 2 (y muchos lo tendrán gratis)

Rockstar Games enfureció a buena parte de la comunidad con el retraso de GTA VI , pero parece decidida a compensar a los fans de otra manera: Red Dead Redemption , uno de sus títulos más queridos, tendrá por fin una versión pensada para la generación actual. El clásico del "Viejo Oeste" recibirá mejoras en PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2, y lo mejor es que muchos jugadores podrán actualizar gratis si ya tienen el juego.

La compañía confirmó que el 2 de diciembre se estrenará esta nueva edición de Red Dead Redemption para consolas de última generación. Se trata del juego original de 2010, pero con un tratamiento técnico acorde a 2025.

El relanzamiento contó con el trabajo de "Double Eleven" y "Cast Iron Games", estudios que ya colaboraron en otros proyectos de adaptación. Además, el mismo 2 de diciembre el título se sumará a los catálogos de GTA+ y PlayStation Plus, ampliando las formas de acceder al Viejo Oeste sin pasar por caja a precio completo.

La noticia que más entusiasmó a la comunidad tiene que ver con la actualización sin costo para quienes ya habían apostado por el juego en estos años. Rockstar detalló tres caminos distintos:

Si tienes Red Dead Redemption en PS4 o Nintendo Switch, podrás actualizar a la versión de PS5 o Switch 2 gratis .

en PS4 o Nintendo Switch, podrás actualizar a la versión de PS5 o Switch 2 . Si cuentas con una copia digital de Xbox 360 que sea compatible con Xbox One, también recibirás sin costo la versión optimizada para Xbox Series X|S.

En la práctica, esto significa que buena parte de los jugadores que compraron el título en 2023 no tendrá que volver a pagar para disfrutar de la experiencia mejorada. Es un gesto poco habitual en una industria donde los relanzamientos suelen llegar acompañados de un nuevo ticket de compra.

Del living a la nube: Netflix y móviles se suman a la fiebre del Viejo Oeste

El movimiento de Rockstar Games no se queda en las consolas. Antes del anuncio oficial ya se había filtrado que Red Dead Redemption llegará también a Netflix el 2 de diciembre, dentro de la oferta de juegos incluida en la suscripción del servicio. Ese mismo día se lanzarán las versiones para Android e iOS, lo que terminará de convertir al clásico de 2010 en un título prácticamente omnipresente.

No sería extraño que el juego repita el éxito que tuvo la trilogía remasterizada de GTA cuando aterrizó en Netflix a fines de 2023. Después de años limitado a PS3 y Xbox 360, con retrocompatibilidad parcial en Xbox y un port para PS4, Switch y Steam en 2023, Red Dead Redemption se prepara para una nueva vida: mejor imagen, 60 fps, HDR y un esquema de actualizaciones totalmente gratis que, esta vez, sí deja a muchos jugadores del lado ganador.