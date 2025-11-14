Xbox regala cinco juegos gratis para disfrutar por tiempo limitado

Xbox habilitó los Free Play Days para este fin de semana y suscriptores de Game Pass, con propuestas que van desde simulación, acción online y hasta carreras.

Microsoft volvió a encender uno de los momentos más esperados por los usuarios de Xbox: los Free Play Days. Desde este viernes y hasta la medianoche del domingo 16 de noviembre, quienes estén suscritos a Game Pass Essential, Premium o Ultimate podrán acceder a cinco juegos totalmente gratis. La promoción permite descargar y jugar de forma completa títulos muy distintos entre sí, ideales para descubrir nuevas experiencias durante el fin de semana.

Una selección variada: de simuladores a acción total La propuesta de esta semana reúne cinco entregas con estilos marcadamente diferentes. Para los amantes de la simulación llega Train Sim World 6: Standard Edition, una entrega que amplía la fórmula clásica mediante rutas inéditas, fallos inesperados de tren y eventos aleatorios. Los jugadores pueden recorrer la costa británica, Leipzig o los suburbios de Nueva Jersey mientras dominan locomotoras nuevas. Además, permite trasladar la colección previa de contenido, lo que suma valor para los seguidores de la saga.

Por otro lado, aparece un gigante del gaming: Grand Theft Auto Online, disponible gratis para quienes quieran sumergirse en su mundo multijugador. Con el Career Builder se inicia con GTA $4,000,000, una ventaja clave para dar el primer paso hacia un imperio criminal. El juego también ofrece tres modos visuales, mejoras gráficas y acceso al contenido más reciente, siempre con la posibilidad de jugar solo o en compañía.

Embed - Rubber Bandits Release Date Trailer Completa la lista Rubber Bandits, un brawler caótico pensado para 1 a 4 jugadores. Su propuesta combina física exagerada, armas delirantes y criminales caricaturescos en partidas rápidas donde lo importante es robar, destruir y sobrevivir. Perfecto para sesiones multijugador casuales.

Fútbol improbable y destrucción vehicular Otra opción entre los Free Play Days es Soccer Story, una aventura que sitúa al jugador en un mundo donde Soccer Inc. ha prohibido el fútbol y cerrado estadios y equipos. La historia gira en torno a un balón mágico que elige a un protagonista para devolverle la gloria al deporte. Entre desafíos, humor y misiones alternativas, es una opción distinta dentro del catálogo.