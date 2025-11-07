One Piece prepara su regreso más ambicioso para PS5, Xbox y la Switch 2

El universo de One Piece sigue expandiéndose, y no solo en el anime o el manga. Mientras la historia de Eiichir Oda se prepara para cerrar el arco de Egghead y dar inicio al esperado viaje hacia Elbaf, Bandai Namco anunció una gran sorpresa para los fanáticos del videojuego: One Piece: Pirate Warriors 4 llegará a PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y Xbox Series X|S con un port optimizado que traerá consigo nuevo contenido.

Lanzado originalmente en 2020, Pirate Warriors 4 se consolidó como uno de los títulos más sólidos basados en la obra de Oda, combinando el estilo de acción masiva característico del género musou con los momentos más épicos del anime. A lo largo de los años, el juego se mantuvo vivo gracias a sus expansiones, entre ellas el contenido del arco de Wano, que incluso introdujo a Luffy en su Gear 5, una de las transformaciones más esperadas por los seguidores de la serie.

Ahora, Bandai Namco confirmó que el título no solo se actualizará visualmente para las consolas de nueva generación, sino que también incorporará el Future Island Egghead Pack, una expansión que añadirá nuevos personajes jugables y escenarios inspirados en el arco actual del anime.

El Future Island Egghead Pack promete ser uno de los contenidos más atractivos del juego hasta la fecha. Esta nueva expansión incluirá tres personajes jugables: Jewelry Bonney, la carismática pirata del peor generación; Rob Lucci, el letal agente del CP0; y S-Snake, uno de los Seraphim creados por el Gobierno Mundial y con un enorme poder destructivo.

Estas incorporaciones no solo expanden el repertorio jugable, sino que también reflejan la evolución narrativa de One Piece, llevando la historia de los Sombreros de Paja hasta el punto más tecnológico y misterioso del mundo que Oda ha construido.

La versión para PS5, Switch 2 y Xbox Series también incluirá mejoras visuales notables, con un mayor nivel de detalle gráfico, más enemigos simultáneos en pantalla y una tasa de cuadros por segundo más estable, lo que garantiza combates más fluidos y espectaculares.

Los jugadores que ya posean Pirate Warriors 4 en PS4, Xbox One o Nintendo Switch podrán actualizar su versión a las consolas actuales, aunque el formato de actualización variará según la región. En Japón, la mejora para PS5 y Switch 2 será de pago, mientras que en Xbox Series X|S se ofrecerá sin costo adicional. En Occidente, Bandai Namco aún no confirmó si habrá un costo asociado.

La nueva edición del juego estará disponible a partir del 21 de noviembre, marcando el regreso de los combates masivos de One Piece a la vanguardia tecnológica.

Un futuro prometedor para la franquicia de Oda

Bandai Namco también adelantó que el Future Island Pack no será la última expansión del título. La compañía trabaja en otro contenido adicional para 2026, que incluirá a tres nuevos personajes jugables: Enel, King y Z, todos villanos emblemáticos que pondrán a prueba la fuerza de los Sombreros de Paja.

El anuncio coincide con un momento de transición para la franquicia. En 2026, el anime de One Piece hará una pausa temporal debido a razones de producción y salud del autor, para luego regresar con fuerza con el arco de Elbaf, la esperada tierra de los gigantes. La serie pasará a un formato más contenido, con un máximo de 26 episodios por año, buscando priorizar la calidad visual y narrativa.

En paralelo, el universo del manga y del anime se expande hacia otros formatos: la segunda temporada del live-action de Netflix llegará el 10 de marzo de 2026, adaptando el arco de la Isla de Drum y presentando a Tony Tony Chopper, mientras que Toei Animation y WIT Studio desarrollan un remake del anime que narrará la historia desde el inicio, con un ritmo más ágil y fiel al manga original.