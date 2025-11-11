Una filtración encendió las alarmas: un mítico Call of Duty podría aterrizar en Xbox sin previo aviso

Una imagen publicada en Reddit desató rumores entre los jugadores: el icónico Modern Warfare 2 de 2009, con 94 en Metacritic, podría aparecer.

El servicio de suscripción de Microsoft atraviesa una etapa de cambios que dividió opiniones entre los usuarios. Sin embargo, una nueva filtración reavivó el entusiasmo: Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), considerado uno de los mejores shooters de la historia, podría incorporarse muy pronto al catálogo de Xbox.

Desde su lanzamiento en 2009, Modern Warfare 2 revolucionó el género de los FPS. Su campaña cinematográfica, protagonizada por el Capitán Price y el escuadrón 141, y su intenso modo multijugador lo convirtieron en un fenómeno global. La crítica lo respaldó con un puntaje de 94 en Metacritic, consolidándolo como uno de los títulos más influyentes de las últimas dos décadas.

Ahora, una supuesta filtración publicada en Reddit muestra un anuncio promocional de Game Pass Premium con la carátula del título original de Infinity Ward. Dado que el juego aún no forma parte del servicio, los usuarios especulan que Microsoft podría estar preparando su desembarco. El detalle más curioso es que la imagen corresponde a la versión original y no a la remasterización de 2020, centrada únicamente en la campaña individual.

Embed - Call Of Duty Modern Warfare 2 Tráiler Revelación Español Latino Expectativas y cautela entre los fans por Call of Duty: Modern Warfare 2 Aunque la posibilidad entusiasma, todavía no hay confirmación oficial. Algunos usuarios apuntan a que podría tratarse de una confusión con Modern Warfare II (2022), que ya está disponible en el catálogo. Además, la autenticidad de la imagen filtrada no ha podido verificarse, lo que obliga a tomar los rumores con precaución.

Tras la adquisición de Activision, Microsoft incorporó gradualmente varios títulos de la saga, desde WWII hasta Black Ops 6. Por eso, el ingreso de Modern Warfare 2 al catálogo sería un paso lógico para fortalecer la presencia de la franquicia en Game Pass.