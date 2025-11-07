Xbox libera 5 juegazos GRATIS hasta el lunes en los Free Play Days

Xbox volvió a sorprender con una lista potente de Free Play Days , el programa que permite jugar títulos completos y gratis sin pagar un peso durante el fin de semana. Esta nueva tanda incluye un RPG medieval ambicioso, un shooter cooperativo de atracos, una aventura de construcción creativa, un "beat ’em up" colorido y un híbrido espacial que mezcla acción con estrategia. Todos ya están disponibles para Xbox One y Xbox Series X/S, y se pueden probar sin costo hasta el próximo lunes.

Para muchos jugadores, los fines de semana se transformaron en los días más esperados: Xbox renueva su catálogo de pruebas gratuitas con propuestas que cruzan géneros, estilos y públicos. En esta ocasión, la selección es variada, accesible y con apuestas fuertes en narrativa, jugabilidad y rejugabilidad. A continuación, un repaso detallado —tipo review— de cada juego para saber cuál vale más la pena según el gusto de cada uno.

La joya de esta edición de los Free Play Days es Kingdom Come: Deliverance II, el RPG de acción de Deep Silver que vuelve a poner a los jugadores en la convulsionada Bohemia del siglo XV. Se controla a Henry, un joven herrero que queda atrapado en un conflicto donde se cruzan nobles, mercenarios y lealtades quebradas.

El punto fuerte está en su mundo abierto, amplio y recreado con un nivel de detalle histórico que no suele verse en juegos medievales tradicionales. Las aldeas, los castillos, los caminos rurales y hasta las rutinas de los NPC buscan transmitir la sensación de estar viviendo una época turbulenta desde adentro.

El combate cuerpo a cuerpo tiene peso y exige precisión. Cada decisión afecta el desarrollo de la historia y no hay atajos fáciles: la narrativa avanza a partir de elecciones que realmente importan. Para quienes buscan un RPG serio, inmersivo y orientado a la autenticidad histórica más que a la fantasía épica, es sin duda el título más completo de esta semana gratuita.

Crime Boss: Rockay City – Atracos, caos y acción cooperativa al estilo noventoso

Embed - Crime Boss Rockay City - Official Update 18 Trailer

En el extremo opuesto del realismo medieval aparece Crime Boss: Rockay City, un shooter cooperativo en primera persona donde el objetivo es construir una banda criminal y tomar el control de la ciudad ficticia de Rockay City. Su estética exagerada reinterpreta la cultura pop de los años 90, desde la música hasta los colores y la actitud de los personajes.

El modo campaña funciona como un roguelite: cada incursión puede significar una pérdida real de recursos, aliados o territorio. Ese riesgo permanente hace que la progresión tenga un sabor particular, donde planear y elegir bien cada golpe puede marcar la diferencia.

El juego es ideal para quienes disfrutan coordinar estrategias rápidas con amigos, ejecutar robos en cadena, improvisar durante un tiroteo y reírse un poco del tono deliberadamente desmedido del título. No es un shooter serio ni pretende serlo, pero cumple con ofrecer diversión, ritmo y descontrol.

Trailmakers – Un sandbox para crear, volar y experimentar sin límites

XBOX23 Trailmakers – Un sandbox para crear, volar y experimentar sin límites. Imagen extraída de la web

Para quienes prefieren la creatividad antes que la acción, Trailmakers ofrece una experiencia distinta: la posibilidad de diseñar vehículos desde cero y ponerlos a prueba en mapas amplios donde la física es protagonista. Autos, naves, robots, helicópteros, criaturas mecánicas… prácticamente cualquier idea puede transformarse en un modelo funcional.

El modo campaña ofrece misiones y desafíos que estimulan la experimentación. El modo sandbox, en cambio, permite explorar mundos abiertos sin presión, probar diseños y jugar solo o en cooperativo. Su esencia está en la libertad: se avanza a través de la imaginación, no siguiendo una historia rígida. Es perfecto para quienes disfrutan construir, modificar y mejorar inventos sin depender de un objetivo lineal.

Big Helmet Heroes – Golpes, humor y aventura ligera para jugar acompañado

Embed - Big Helmet Heroes - Gameplay Trailer PS5 Games

Este beat ’em up en 3D apuesta por el humor y la estética caricaturesca. Big Helmet Heroes propone una aventura rápida, accesible y pensada para jugar en cooperativo, ya sea en familia o con amigos. Ofrece varios personajes, cada uno con habilidades diferentes, y escenarios coloridos que mantienen un ritmo ágil.

La trama arranca con una misión clásica —rescatar a la princesa— pero rápidamente se desmadra en una sucesión de mundos absurdos, armas ridículas y combates llenos de energía. No reinventa el género, pero cumple con ofrecer diversión inmediata y visualmente atractiva.

Wild Bastards – Acción espacial con táctica y personalidad propia

Embed - Wild Bastards Announcement Trailer

El último título de la lista combina shooter y roguelite con un mundo que mezcla western, ciencia ficción y pandillas espaciales. Wild Bastards invita a manejar una banda de forajidos interestelares, cada uno con habilidades y árboles de progresión únicos. El mapa galáctico permite saltar de planeta en planeta, elegir misiones y planificar la composición del equipo.

La mezcla entre exploración, administración y acción lo convierte en un juego ideal para quienes quieren un poco más de profundidad sin abandonar los disparos en primera persona.

Un fin de semana ideal para probar sin pagar

Con cinco juegos tan distintos entre sí, esta edición de los Free Play Days ofrece una excusa perfecta para descubrir géneros nuevos y disfrutar sin costo adicional. Desde una epopeya medieval hasta un shooter criminal cargado de adrenalina, pasando por creatividad pura y aventuras con humor, la selección cubre todos los perfiles de jugador.

Tenés tiempo hasta el lunes para descargarlos y probarlos. Una buena oportunidad para ampliar el catálogo, comparar propuestas y encontrar ese juego que quizás no hubieras comprado… pero que ahora podés disfrutar sin pagar un centavo.