Diciembre trae bajas sorpresivas en PlayStation Plus: estos son los juegos que se van del servicio
PlayStation Plus despedirá un total de nueve juegos en diciembre de 2025, entre ellos Battlefield 2042 y GTA III.
PlayStation Plus cerrará el año con cambios y bajas importantes en su catálogo. Al igual que Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Sony funciona con una biblioteca rotativa: cada mes se suman nuevos títulos, pero también se retiran otros para hacer espacio. Diciembre de 2025 no será la excepción. Esta vez, los jugadores deberán prepararse bien, porque se irán nueve juegos, incluidos nombres pesados como Battlefield 2042, Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition y Forspoken.
Un catálogo en movimiento: qué juegos salen de PlayStation Plus
Con la actualización de la sección “Última oportunidad de jugar”, Sony confirmó qué títulos dejarán de estar disponibles “sin costo adicional” en los niveles Extra y Premium del servicio. PlayStation Plus, recordemos, está dividido en tres niveles: Essential, que ofrece los juegos mensuales; Extra, con un catálogo ampliado; y Deluxe o Premium, con acceso a títulos clásicos, pruebas y experiencias especiales. Son los dos últimos los que más sufren estos movimientos.
La salida más resonante es sin dudas la de Battlefield 2042. El shooter de DICE y Electronic Arts tuvo un debut complicado en 2021, con críticas por su rendimiento y falta de contenido. Sin embargo, en los últimos meses tuvo un repunte gracias al impulso generado por Battlefield 6. Aun así, quienes lo juegan vía PS Plus ya no podrán seguir haciéndolo sin pagar su precio completo.
Otro golpe fuerte es la salida de Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition, la remasterización del clásico de Rockstar que marcó un antes y un después en el género de mundo abierto. Aunque la trilogía tuvo un recibimiento mixto, sigue siendo una pieza histórica. Diciembre también marca el final de Forspokenen el servicio, el título de Square Enix que llegó en 2023 con expectativas altas pero críticas duras.
Hay malas noticias para los amantes del erizo azul: Sonic Frontiers dejará de estar disponible en en el servicios de PlayStation. El juego de SEGA, uno de los intentos más ambiciosos por modernizar la franquicia, se despedirá junto a Surviving Mars, Star Trek: Bridge Crew, Firefighting Simulator: The Squad y Arcade Paradise VR, lo que reducirá parte del contenido disponible.
Los 9 títulos que se irán del catálogo en diciembre
- Arcade Paradise VR (PSVR2);
- Battlefield 2042 (PS4, PS5);
- Firefighting Simulator: The Squad (PS4, PS5);
- Forspoken (PS5);
- Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition (PS4, PS5);
- Sonic Frontiers (PS4, PS5);
- Star Trek: Bridge Crew (PS4, PSVR);
- Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge (PSVR2);
- Surviving Mars (PS4).
Sony todavía no informó la fecha exacta de salida, pero se espera que todos abandonen el catálogo hacia mediados de diciembre.
Qué juegos llegan a PlayStation Plus
La noticia puede resultar decepcionante, pero llega acompañada de un anuncio positivo: PlayStation Plus acaba de sumar también 9 nuevos títulos. El más celebrado es el retorno de Grand Theft Auto V, que vuelve a los niveles Extra y Deluxe tras varias especulaciones. También destacan Tomb Raider: Anniversary, uno de los clásicos mejor valorados de la saga, y Pacific Drive, un título reciente que combina aventuras y conducción con una estética única.
La dinámica rotativa de PlayStation Plus sigue generando debate entre jugadores: por un lado, permite descubrir nuevos títulos de forma continua; por otro, obliga a planificar el tiempo de juego y estar atento a las fechas de retirada. Diciembre promete ser un mes de movimientos fuertes, donde las despedidas y los regresos marcarán el cierre de año para los usuarios de PS4 y PS5.