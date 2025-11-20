Diciembre trae bajas sorpresivas en PlayStation Plus: estos son los juegos que se van del servicio

PlayStation Plus cerrará el año con cambios y bajas importantes en su catálogo. Al igual que Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Sony funciona con una biblioteca rotativa: cada mes se suman nuevos títulos, pero también se retiran otros para hacer espacio. Diciembre de 2025 no será la excepción. Esta vez, los jugadores deberán prepararse bien, porque se irán nueve juegos, incluidos nombres pesados como Battlefield 2042, Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition y Forspoken.

Con la actualización de la sección "Última oportunidad de jugar", Sony confirmó qué títulos dejarán de estar disponibles "sin costo adicional" en los niveles Extra y Premium del servicio. PlayStation Plus, recordemos, está dividido en tres niveles: Essential, que ofrece los juegos mensuales; Extra, con un catálogo ampliado; y Deluxe o Premium, con acceso a títulos clásicos, pruebas y experiencias especiales. Son los dos últimos los que más sufren estos movimientos.

La salida más resonante es sin dudas la de Battlefield 2042. El shooter de DICE y Electronic Arts tuvo un debut complicado en 2021, con críticas por su rendimiento y falta de contenido. Sin embargo, en los últimos meses tuvo un repunte gracias al impulso generado por Battlefield 6. Aun así, quienes lo juegan vía PS Plus ya no podrán seguir haciéndolo sin pagar su precio completo.

Otro golpe fuerte es la salida de Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition, la remasterización del clásico de Rockstar que marcó un antes y un después en el género de mundo abierto. Aunque la trilogía tuvo un recibimiento mixto, sigue siendo una pieza histórica. Diciembre también marca el final de Forspokenen el servicio, el título de Square Enix que llegó en 2023 con expectativas altas pero críticas duras.

Hay malas noticias para los amantes del erizo azul: Sonic Frontiers dejará de estar disponible en en el servicios de PlayStation. El juego de SEGA, uno de los intentos más ambiciosos por modernizar la franquicia, se despedirá junto a Surviving Mars, Star Trek: Bridge Crew, Firefighting Simulator: The Squad y Arcade Paradise VR, lo que reducirá parte del contenido disponible.