Uno de los mejores juegos cooperativos del llegará a PlayStation 5

Los jugadores de PS4 reciben actualización gratuita a PS5, para volver al sistema solar de Astroneer con mejores gráficos y cooperativo hasta cuatro usuarios.

Astroneer, la aventura interplanetaria de System Era Softworks, aterriza en PlayStation 5 este 20 de noviembre con una versión pensada para exprimir la consola de Sony. El estudio confirmó resolución 4K nativa, rendimiento estable a 60 cuadros por segundo y soporte completo para el mando DualSense, con gatillos adaptativos y vibración háptica para hacer más inmersiva la exploración y la construcción.

La mejor noticia para la comunidad es que habrá actualización gratuita para quienes ya tengan el juego en PS4. Es decir, los usuarios que habían apostado por Astroneer en la generación anterior podrán dar el salto a PS5 sin pagar de nuevo, algo cada vez menos habitual en la industria.

Qué propone Astroneer en 2025 Astroneer es un título de exploración espacial con tono relajado y enfoque creativo. Nació en Early Access en 2016 y fue puliendo su fórmula hasta su lanzamiento completo en 2019 para PC, Xbox One y PS4, al que luego se sumó Nintendo Switch en 2022.

Su sello distintivo es la herramienta de deformación del terreno, que permite moldear el suelo como si fuera arcilla: excavar túneles, levantar estructuras, recolectar recursos y transformar el entorno casi sin límites. El sistema solar del juego incluye siete planetas, cada uno con biomas, materiales y secretos propios, que invitan a construir bases, laboratorios y redes de transporte adaptadas a cada clima.

Cooperativo y nueva vida en PS5 La experiencia se completa con un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores, que pueden entrar y salir de la partida cuando quieran. En grupo, el juego se vuelve un gran sandbox colaborativo, ideal para levantar bases gigantescas o proyectos industriales que aprovechen al máximo la lógica modular de vehículos y módulos conectables.