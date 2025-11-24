Sorpresa en PlayStation: este popular shooter de acción comperativo dejará de funcionar en PS4

Embark Studios lo anunció, el juego está marcando el fin de su andadura por PlayStation. En la nota la fecha exacta de su partida.

Embark Studios, desarrolladora detrás del popular free-to-play THE FINALS, anunció un terrible noticia para los usuarios de PlayStation: la versión de este título para PlayStation 4 será descontinuada. Aunque la consola de Sony sigue siendo relevante, especialmente con juegos como Genshin Impact y otros títulos populares recibiendo soporte, el juego de acción competitiva está marcando el fin de su andadura en la plataforma de última generación. A partir del 18 de marzo de 2026, THE FINALS dejará de estar disponible en PS4, lo que representa un golpe para los jugadores que todavía disfrutan de este frenético juego de disparos.

Lanzado en diciembre de 2023, THE FINALS logró captar la atención de más de 10 millones de jugadores en sus primeras semanas. Inicialmente disponible en Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC, la recepción fue tan positiva que los desarrolladores decidieron lanzar una versión para PlayStation 4 en 2024. Sin embargo, debido a las limitaciones técnicas de la PS4 y el continuo crecimiento del juego, esta versión será retirada en 2026. Los jugadores se verán obligados a migrar a consolas de nueva generación, como PS5 o Xbox Series X|S, si desean continuar disfrutando del juego.

the finals La versión de PS4 será descontinuada por limitaciones técnicas, obligando a los jugadores a migrar a consolas de nueva generación. Imagen extraída de la web Migración sin pérdidas Afortunadamente, los jugadores de PS4 podrán llevarse su progreso a las plataformas más actuales sin perder sus avances ni compras. Embark Studios confirmó que el progreso de los usuarios se guardará en su "Embark ID", permitiendo que los jugadores puedan continuar desde donde lo dejaron al iniciar sesión en PS5, Xbox Series X|S o PC.

A pesar de esta posibilidad, la noticia cayó como un balde de agua fría para los fans de la consola de 2013, que se habían acostumbrado a la estabilidad del ecosistema de PS4. Los desarrolladores también confirmaron que, aunque la versión antigua ya no recibirá actualizaciones, THE FINALS seguirá recibiendo contenido nuevo en las plataformas actuales, lo que mantiene viva la esperanza de que el juego siga evolucionando.

the finals2 Los usuarios podrán conservar todo su progreso gracias al sistema de Embark ID, que permite continuar en PS5, Xbox Series o PC. Imagen extra{ida de la web El futuro del juego: ¿un cambio de rumbo? Con la reciente popularidad de Arc Raiders, otro título de Embark Studios, algunos jugadores temen que el estudio se enfoque más en su nuevo proyecto y reduzca el apoyo a THE FINALS.