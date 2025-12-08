PlayStation Plus pierde tres juegos en diciembre: últimos días para jugarlos

Como parte de la habitual rotación de contenido, PlayStation eliminará de PS Plus Extra y Premium y tres juegos de su biblioteca el 16 de diciembre de 2025. Tanto usuarios de PS4 como de PS5 —mediante retrocompatibilidad— tendrán el mismo plazo para jugarlos antes de que desaparezcan del servicio.

Estas remociones solo afectan a quienes posean PlayStation Plus en su edición Extra o Premium. Los usuarios del plan Essential no sufren cambios, ya que su modelo funciona con otra lógica de distribución mensual.

A la salida de estos tres juegos se suman otros títulos de peso que también abandonarán el servicio en diciembre, entre ellos Battlefield 2042, GTA III: Definitive Edition, Sonic Frontiers, Forspoken, Surviving Mars, Star Trek: Bridge Crew, Arcade Paradise VR y más. Se trata de una rotación amplia, impulsada por acuerdos de licencia que PlayStation mantiene con estudios y distribuidoras.

Aunque las despedidas son varias, diciembre llega con una sorpresa positiva: por primera vez en meses, PlayStation Plus ofrecerá cinco juegos gratuitos para reclamar en cualquiera de sus niveles —Essential, Extra o Premium—. Esta selección estará disponible hasta el 6 de enero de 2026, y una vez añadida a la biblioteca, permanecerá activa mientras la suscripción continúe vigente.

Los juegos incluidos son:

LEGO Horizon Adventures (PS5) : una reinvención lúdica del universo de Horizon, completamente adaptado al estilo LEGO y con modos cooperativos.

: una reinvención lúdica del universo de Horizon, completamente adaptado al estilo LEGO y con modos cooperativos. Killing Floor 3 (PS5) : acción cooperativa para hasta seis jugadores contra hordas de criaturas genéticamente alteradas, con un enfoque en la intensidad y la supervivencia.

: acción cooperativa para hasta seis jugadores contra hordas de criaturas genéticamente alteradas, con un enfoque en la intensidad y la supervivencia. The Outlast Trials (PS5) : terror psicológico en solitario o en grupo, con mecánicas que combinan sigilo, escape y tensión permanente.

: terror psicológico en solitario o en grupo, con mecánicas que combinan sigilo, escape y tensión permanente. Neon White (PS5) : plataformas y disparos en primera persona con un sistema único de cartas mágicas.

: plataformas y disparos en primera persona con un sistema único de cartas mágicas. SYNDUALITY: Echo of Ada (PS5) : combate futurista con elementos cooperativos y competitivos en un entorno distópico.

Embed - LEGO® Horizon Adventures™ Official Gameplay Trailer

Además, Sony lanzó una propuesta inesperada: Lost Lands 3: The Golden Curse, disponible totalmente gratis para cualquier usuario de PS5, sin necesidad de tener PlayStation Plus. Basta con ingresar a la PlayStation Store y agregarlo a la biblioteca. El título, centrado en la heroína Susan y un reino afectado por una maldición antigua, marca el inicio de una estrategia más amplia: nuevas entregas de la saga llegarán progresivamente de forma gratuita.

Diciembre se convierte así en un mes de transición para PlayStation Plus: mientras algunos juegos abandonan el catálogo, una alineación más robusta de títulos gratuitos y una oferta abierta al público sin suscripción buscan compensar la rotación. Para quienes aún no revisaron su biblioteca, este es el momento ideal para reclamar o terminar esos juegos antes de que desaparezcan del servicio.