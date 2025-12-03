Compras en Chile: ¿cuánto se ahorra un argentino al comprar la PlayStation 5?

Con el verano a la vuelta de la esquina, muchos argentinos vuelven a mirar hacia el otro lado de la cordillera. No es solo por ropa o pequeños electrodomésticos: la gran vedette tecnológica de la temporada es la PlayStation 5 en su versión "Slim", el modelo más nuevo de la consola de Sony. En un contexto de dólar inestable en Argentina , la diferencia de precios con Chile vuelve a encender la calculadora.

La PS5 Slim digital incluye 1 TB de almacenamiento, un diseño más delgado y el clásico mando inalámbrico DualSense. Además funciona como centro multimedia: con conexión Wi-Fi se puede acceder a apps como Netflix o YouTube. Mantiene la potencia gráfica de la generación actual y suma mejor eficiencia energética, algo clave para quienes juegan muchas horas al día.

Tomando como referencia octubre de 2025, en Chile el combo PS5 Slim Digital figura en Ripley a 489.990 pesos chilenos con tarjeta de la tienda.

En Argentina , el mismo modelo se ofrece en Mercado Libre con avisos que rondan los 970.000 pesos argentinos . La diferencia es grande a simple vista, pero para comparar de forma prolija hay que llevar el precio chileno primero a dólares y después a pesos argentinos.

Al 3 de diciembre de 2025, el dólar en Chile se mueve cerca de los 930,43 pesos chilenos. Con ese tipo de cambio, los 489.990 CLP del bundle equivalen a unos 526,62 dólares.

El siguiente paso es pasarlo a moneda local. Usando como referencia una cotización de 1.475 pesos argentinos por dólar (valores de la rueda del 2 y 3 de diciembre), el resultado da cerca de 776.764 pesos argentinos. Frente a los 970.000 pesos de las publicaciones locales, la brecha se ubica en torno a los 194.000 pesos a favor de Chile.

ps5 slim digital1 Antes de cruzar por tu consola, sumá aduana, garantía y promos bancarias. Imagen extraída de la web

Más allá del número: impuestos, garantía y promos

Con esa cuenta, el combo comprado en Chile queda claramente por debajo de los valores que se ven en marketplaces y comercios argentinos, incluso admitiendo pequeñas variaciones por medios de pago o recargos puntuales. Sin embargo, antes de decidir un viaje de compras conviene mirar algunos puntos extra.

Uno es la franquicia aduanera al volver al país. Si el valor de la Playstation 5 supera el monto permitido sin impuestos, habrá que pagar un porcentaje sobre el excedente, lo que puede achicar la ventaja de precio. También influye la forma de ingreso y si la compra se declara o no al pasar por la frontera.

Otro aspecto clave es la garantía. En general, es más sencillo tramitar un cambio o reparación cuando el producto se compró en el mismo país donde se usa. De todos modos, las grandes cadenas chilenas y la propia Sony tienen políticas claras de cobertura, por lo que no se trata de un obstáculo insalvable, pero sí de un factor a considerar.

Por último, hay que tener en cuenta que el retail chileno suele sumar descuentos temporales, cuotas y rebajas por bancos o tarjetas durante Black Friday, Cyber y otros eventos. Esas promociones pueden mejorar aún más la ecuación final para quienes cruzan la cordillera en busca de su PS5 Slim, siempre y cuando hagan bien los números antes de subir al auto o al micro.