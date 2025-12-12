Shooters gratuitos en PlayStation: acción este fin de semana sin pagar un peso en PS4 y PS5

Si tenés ganas de despejar la cabeza, este fin de semana podés sacarle jugo a tu Playstation con un combo de shooters gratuitos para PS4 y PS5 que cubren casi todo el espectro del género: desde battle royale frenéticos hasta experiencias cooperativas con fuerte carga narrativa. La propuesta reúne títulos que apuestan por la acción en equipo, la competencia en línea y la posibilidad de armar tu “arsenal” sin pagar un peso para empezar a jugar.

Para quienes disfrutan del desorden controlado y las partidas caóticas, The Finals es una parada obligada en PS4 y PS5 . Se trata de un juego de disparos por equipos ambientado en un programa de televisión de alto riesgo, donde casi todo se puede volar por los aires. Muros, techos y edificios completos se convierten en parte de la estrategia: derribar estructuras es tan importante como acertar disparos. El objetivo es competir por las monedas que dejan los rivales derrotados, ganar el favor del público y personalizar a tu personaje con despojos de guerra, aspectos salvajes, accesorios y artefactos.

Las arenas están llenas de herramientas ingeniosas: garrafas para hacer volar a tus enemigos, cestos de basura y macetas que se transforman en armas cuerpo a cuerpo improvisadas, y un diseño vertical que se aprovecha con tirolesas, plataformas móviles y de salto. El resultado son partidas llenas de momentos “clippeables” que dependen tanto de la puntería como de la creatividad.

Del lado más superheroico aparece Marvel Rivals, un shooter "JcJ" por equipos donde se cruzan héroes y villanos de todo el multiverso Marvel, también disponible en PS4 y PS5 . La clave pasa por la sinergia: coordinar combinaciones entre personajes permite activar habilidades de equipo sorprendentes y cambiar el rumbo de la batalla en segundos. Los combates se dan en escenarios icónicos —desde Asgard hasta una Tokio futurista de 2099— y los poderes pueden alterar el entorno para generar ventajas tácticas. Cada nueva temporada suma superhéroes, mapas desafiantes y más variables para ajustar la estrategia.

Si lo tuyo es el “todos contra todos” en mapas gigantes, Call of Duty: Warzone sigue siendo una referencia del battle royale gratuito en PS4 y PS5 . Combina el ADN clásico de Call of Duty con mecánicas pensadas para mantenerte en movimiento: cajas de suministros para mejorar el equipamiento, contratos que premian a quienes se arriesgan y elementos distintivos como el tren en movimiento o las tirolesas horizontales. Incluso cuando te derriban, tenés una segunda oportunidad: el Gulag, una arena donde podés ganarte el regreso al campo de batalla. Con una comunidad global enorme, el juego se renueva en cada temporada con armas, modos y eventos.

En esa misma línea pero con un tono más colorido y hero shooter, Apex Legends propone partidas de hasta 60 jugadores en dúos o tríos. Cada “leyenda” tiene habilidades únicas, lo que obliga a pensar equipos complementarios y a coordinar roles. Se puede personalizar tanto el aspecto como el armamento, y el universo —compartido con la saga Titanfall— se expande con temporadas regulares que suman modos, eventos y nuevos personajes, siempre con soporte en PS4 y PS5.

Para quienes prefieren una mezcla de MMO, ciencia ficción y gunplay pulido, Destiny 2 sigue siendo uno de los grandes nombres del catálogo gratuito. Como guardián de la Última Ciudad de la humanidad, el jugador puede elegir entre tres clases —titán, hechicero o cazador— con súper habilidades propias, y construir un arsenal casi infinito gracias a miles de armas y millones de combinaciones posibles. El juego permite alternar entre campañas en solitario, misiones cooperativas desafiantes y modos competitivos JcJ, con un sistema solar entero para explorar desde la consola.

Lucha espacial y sigilo: la propuesta distinta de Warframe

Embed - Marvel Rivals Cinematic Trailer No One Rivals Doom

En el otro extremo del abanico aparece Warframe, un juego de acción con fuerte componente narrativo que mezcla disparos, sigilo y elementos de RPG, disponible también en PS4 y PS5. El jugador controla a un guerrero biometálico —su Warframe— en medio de un sistema interplanetario en guerra. Guiado por la enigmática Lotus, debe desarrollar el potencial de su traje y el propio, alternando entre misiones terrestres de corto alcance y batallas espaciales con una nave completamente personalizable.

El enfoque cooperativo es central: formar escuadrones para cumplir objetivos permite obtener bonificaciones, sanar aliados y redirigir fuego enemigo. El emparejamiento facilita encontrar compañeros a un pedido de distancia, lo que lo convierte en una buena puerta de entrada para quienes buscan una experiencia más compleja pero accesible.

Entre destrucción total, superhéroes, batallas masivas y ciencia ficción, el fin de semana en PlayStation se vuelve un parque de diversiones para fanáticos de los shooters, con estas propuestas gratuitas que invitan a probar, comparar y elegir el campo de batalla que mejor se adapte a tu estilo.