Stefi Roitman y una publicación que causó una inesperada reacción de Ricky Montaner

En el marco del cumpleaños número 35 de su esposo, la actriz argentina decidió abrir su corazón ante sus millones de seguidores, dejando atrás las especulaciones sobre el distanciamiento que habían protagonizado semanas atrás. Stefi Roitman utilizó su cuenta de Instagram para homenajear a Ricky Montaner con una recopilación de momentos que evidencian la complicidad que los une.

La publicación se centró en una serie de fotografías donde la pasión es la protagonista, mostrándolos besándose en diversos escenarios alrededor del mundo. Junto a las imágenes, la modelo dedicó unas líneas cargadas de sentimiento: “Vos me das besos y yo sonrío, quiero hoy y siempre devolverte todo el amor que me das. Amo celebrarte. Amo ser tu esposa. Siento un orgullo inexplicable por vos”. Estas palabras cobran un peso específico, ya que funcionan como una confirmación de que la pareja ha logrado sortear los obstáculos recientes.

El emotivo saludo de Stefi Roitman a Ricky Montaner Montaner Stefi Roitman y Ricky Montaner mostraron su faceta más romántica tras superar los rumores de separación. Foto: Instagram Stefi Roitman Más allá del romanticismo, el texto compartido en redes sociales por la conductora hizo hincapié en la construcción del vínculo a lo largo del tiempo y la importancia de la sociedad conyugal que han formado. “Gracias a Dios por tu vida. Sos excepcional. Gracias por dejarme crecer al lado tuyo y que seamos cada día más equipo, más familia, más nosotros”, expresó, destacando la evolución personal y conjunta que han experimentado desde que iniciaron su historia de amor, consolidándose como una familia firme pese a la exposición mediática.

La respuesta de Ricky Montaner no se hizo esperar y sorprendió a todos los fanáticos por su intensidad y claridad. Lejos de un simple agradecimiento, el integrante del dúo Mau y Ricky redobló la apuesta en la sección de comentarios con una frase que rápidamente se volvió viral: “Te amo mi regalo de cumples. Cásate conmigo otra vez”. Esta interacción pública funcionó como el broche de oro para sellar esta nueva etapa de la relación, demostrando que la conexión entre ambos sigue intacta.