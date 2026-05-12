Se filtró la verdad detrás de la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: "Durmió en un hotel con..."

Juan Etchegoyen confirmó en Mitre Live que Wanda y Migueles se separaron y reveló detalles inéditos sobre el tema.

La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles llegó a su fin y, en medio de las especulaciones, comenzaron a trascender los motivos detrás de la ruptura. La información fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien aseguró haber hablado directamente con la mediática.

El periodista contó que la separación está completamente confirmada y que fue la propia Wanda quien se lo hizo saber, aunque evitó profundizar demasiado sobre lo ocurrido. "Quiero abrir el programa de hoy con una información de último momento que tiene que ver con la verdad de la separación de Wanda Nara y Migueles. Ruptura amorosa que está confirmada. Me la confirma Wanda", contó el conductor.

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre Wanda Nara y Martín Migueles. Juan Etchegoyen Dio Detalles De La Separación De Wanda Nara Y Martín Migueles

"Me encontré con una Wanda que no quiere dar detalles del tema pero sí me confirma separación. A mí me dicen desde Telefe que Migueles intentó reconquistarla hace unos días pero que el detonante fue un ataque de celos", continuó el conductor.

El comunicador reveló qué habría provocado el conflicto entre ambos: "Alguien de Telefe en ese intento de reconquista le dijo a Migueles que Wanda durmió en un hotel con Agustín Bernasconi y estalló todo".