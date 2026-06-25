Se reactivó el Wandagate: el peculiar motivo por el que Wanda Nara y L-Gante volvieron a verse

Mientras la conductora enfrenta una nueva batalla con el futbolista, salió a la luz el verdadero motivo de la visita del cantante a su casa.

Wanda Nara no logró mantenerse fuera de la escena mediática por mucho tiempo. Cuando parecía haber calma, la famosa volvió a quedar en el ojo de la tormenta por dos frentes paralelos que explotaron en las últimas horas: un nuevo round judicial con Mauro Icardi y una sorpresiva cumbre a puertas cerradas con L-Gante.

El estallido con Mauro Icardi y un descuido familiar La paz familiar volvió a quebrarse luego de que trascendiera que el actual delantero del Galatasaray presentó una denuncia contra la empresaria, cuestionando el cuidado de la hija mayor que tienen en común. Lejos de guardar silencio, Wanda recogió el guante y expuso su furia ante los medios, sacando a la luz un episodio doméstico que hasta ahora se mantenía bajo siete llaves.

Según relató la conductora, su indignación radica en que la nena apareció con cinco perforaciones en la oreja, un accionar que no contaba con su aval y que, para colmo de males, terminó provocándole una dolorosa infección a la menor.

La visita de L-Gante: los motivos Naiara Vecchio en redes. IG @Naiara Vecchio Mientras el conflicto con su exmarido escalaba, otra noticia acaparó los titulares: Elián Valenzuela visitó a Wanda en su domicilio. Inmediatamente, las redes y los portales comenzaron a especular con una vuelta amorosa entre ambos. Sin embargo, fue la panelista Naiara Vecchio quien se encargó de pincharle el globo a los fanáticos de la pareja, revelando desde sus redes sociales el verdadero y estratégico motivo del encuentro.