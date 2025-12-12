La historia detrás de la tradición de usar ropa interior rosa en Nochebuena

Cada diciembre, en miles de hogares latinoamericanos y especialmente en países como Argentina, Chile y Uruguay, se repite un ritual íntimo y curioso: estrenar ropa interior rosa en Nochebuena .

Aunque hoy parece un gesto casi automático asociado a la “buena suerte”, lo cierto es que la costumbre tiene raíces mucho más antiguas y mezcla superstición, simbolismos paganos, herencias familiares y hasta marketing moderno.

El rosa es hoy un color relacionado con el romance, la ternura y la energía afectiva. Sin embargo, su simbolismo es más profundo y se remonta a antiguas tradiciones europeas. En el hemisferio norte, donde la Navidad coincide con el invierno, se practicaban rituales de renacimiento y prosperidad. Muchos de ellos apelaban a colores cálidos que “llamaran” al regreso del sol y atrajeran energía positiva para el nuevo ciclo.

Con el tiempo, el rosa quedó vinculado al amor positivo, la armonía familiar y el inicio de algo nuevo, valores muy presentes en la Navidad cristiana, especialmente en la celebración del nacimiento, la esperanza y la renovación espiritual.

Durante generaciones en varios países mediterráneos -entre ellos España, Italia y Portugal- se usaron prendas nuevas o de colores simbólicos durante las fiestas para atraer fortuna. Con la llegada de inmigrantes europeos a América del Sur, muchas de esas costumbres viajaron en las valijas familiares.

En España, por ejemplo, era habitual estrenar ropa interior de un color especial en Navidad para atraer buena suerte y protegerse de energías negativas. El rosa se volvió uno de los tonos predilectos porque representaba un equilibrio entre el rojo (energía, pasión) y el blanco (pureza, luz).

La versión moderna: un ritual que se volvió masivo

A mediados del siglo XX, la tradición comenzó a popularizarse en América Latina, sobre todo en Argentina, donde la ropa interior rosa pasó a ser un regalo clásico entre madres, abuelas y madrinas. Se creía -y muchos aún lo sostienen- que debía ser regalada para que el efecto de la buena fortuna fuera real.

Durante las últimas décadas, el boom de las compras navideñas y la influencia del comercio potenciaron la costumbre. Las marcas incorporaron el rosa a sus campañas festivas y ayudaron a convertirlo en un gesto instalado culturalmente, especialmente entre mujeres jóvenes, aunque la tradición se ha extendido a otros públicos.

ropa interior rosa (2)

¿Qué se supone que atrae?

Según la creencia popular, la ropa interior rosa en Nochebuena favorece:

El amor: tanto atraer una nueva relación como fortalecer las existentes.

La armonía: se asocia al bienestar en las relaciones familiares.

La buena suerte para el año entrante.

La energía positiva: el rosa combina la fuerza del rojo con la calma del blanco.

Aunque no hay evidencia científica que respalde estos efectos, sí existe un consenso cultural: las tradiciones funcionan como una forma de marcar el final del año, renovar deseos y proyectar expectativas positivas.