Votá Vos a tu preferido: Papá Noel vs. Reyes Magos, el duelo que divide a la Argentina

Cada fin de año, los chicos argentinos se preparan para dos momentos clave: la llegada de Papá Noel el 24 de diciembre después de las 0 y, días después, la visita de los Reyes Magos el 6 de enero.

Aunque ambos forman parte del imaginario festivo local, cada familia tiene su favorito. ¿Trineo y renos o camellos y coronas? ¿Regalos en Nochebuena o en el inicio de enero? Te contamos la historia de ambas tradiciones para que elijas tu team.

La historia de Papá Noel -o Santa Claus- nace en el siglo IV con San Nicolás de Mira, un obispo conocido por su solidaridad con los niños. Su figura se expandió por Europa y, con el tiempo, adoptó características de mitos nórdicos vinculados al invierno.

Su imagen moderna surgió en el siglo XIX en Estados Unidos: un hombre de barba blanca, traje rojo y espíritu bonachón que vive en el Polo Norte y recorre el mundo en un trineo tirado por renos. La estética se popularizó con ilustraciones, cuentos y, más tarde, campañas publicitarias que lo convirtieron en un símbolo global.

En Argentina , Papá Noel es el protagonista indiscutido de la Nochebuena. Los chicos le escriben cartas, esperan su llegada el 24 a la medianoche y encuentran los regalos al pie del arbolito. Su figura está asociada a la emoción del brindis, la familia reunida y el inicio formal de la Navidad.

Tres sabios, provenientes de tierras lejanas, eran conocidos como los Reyes Magos. Foto: Archivo MDZ Tres sabios, provenientes de tierras lejanas, eran conocidos como los Reyes Magos. Foto: Archivo MDZ

Reyes Magos: los viajeros de Oriente que llegan el 6 de enero

Los argentinos celebran a Melchor, Gaspar y Baltasar el 6 de enero, Día de Reyes, que conmemora la visita de los magos al pesebre de Jesús guiados por una estrella. La tradición cristiana asentó la idea de tres reyes, cada uno con un obsequio simbólico: oro, incienso y mirra.

En Argentina, la noche del 5 de enero es un ritual familiar:

Los chicos dejan sus zapatos debajo del árbol, para que los Reyes puedan dejar allí sus regalos.

También les escriben cartas con sus deseos.

Preparan agua y pasto para los camellos, y a veces algo dulce para los visitantes.

Al día siguiente, el árbol vuelve a convertirse en escenario de ilusión, cuando los chicos encuentran obsequios o sorpresas pequeñas que marcan el cierre final de la temporada festiva.

Dos tradiciones, dos estilos… ¿y un solo ganador?

Papá Noel llega con espíritu global, estética invernal y el encanto del trineo volador. Los Reyes Magos, en cambio, conservan un tono más ritual, local y simbólico, muy arraigado en la cultura argentina.

El “versus” es claro:

Team Papá Noel: magia instantánea, regalos en Navidad.

magia instantánea, regalos en Navidad. Team Reyes Magos: ilusión extendida hasta enero, camellos, zapatos bajo el árbol y tradición hispánica.

Ambos comparten algo esencial: la posibilidad de mantener viva la fantasía infantil.

Ahora sí: ¿a quién votás vos?