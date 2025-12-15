El streaming del Conicet se llevó el Martín Fierro de Oro: conocé a todos los ganadores
El stream que fue furor se llevó el máximo galardón de la noche. En esta nota te contamos los ganadores de todas las ternas.
Luego de grandes polémicas en la previa, los Premios Martín Fierro de Streaming se entregaron el domingo 14 de diciembre por la noche. La ceremonia organizada por Telefe y Olga reunió a grandes figuras de esta moda que va tomando cada vez más lugar.
La transmisión oficial inició a las 18:30 horas con una previa especial a cargo de Pollo Álvarez en el canal Olga. A partir de las 19:30 horas, la alfombra roja inició formalmente con un equipo de duplas que aportarán dinamismo y estilo propio, cubriendo la llegada de creadores de contenido y streamers al Centro de Convenciones.
Luis Ventura, presidente de APTRA, comentó en el inicio de la gala que "es el Martín Fierro con el que cerramos la temporada. Estamos acá para cerrar la temporada y para empezar a entregar un premio en un sistema completamente diferente de comunicación como es el streaming".
Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro de Streaming 2025
Mejor programa federal
- Para el Universo (Universo TV – Córdoba)
- Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario)
- Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)
- Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones)
Mejor producción integral
- Olga
- Luzu TV
- Gelatina
- Blender
- Vorterix
- Bondi Live
Transmisión especial musical
- Gracias Mercedes (Olga)
- Un día rosarino (Olga)
- 2° aniversario (Olga)
- Tini (La Casa Streaming)
- Gelatón (Gelatina)
- El baile más grande del Universo (Universo TV)
Musical
- Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV)
- Un poco de ruido
- FM Luzu (Luzu TV)
- Soundtrash (Blender)
- Origamix (Somos Origamis & Gelatina)
- Volverme Loco (Bombo TV)
El más border del streaming
- Patria y Familia (Luzu TV)
- Los Del Turco (La Canchita TV)
- El Fin del Mundo (Olga)
Informativo
- Incluye Segurola y Habana (Futurock)
- Paraíso Fiscal (Olga)
- La Mañana (Infobae)
- Circo Freak (Gelatina)
- Tiempo Libre (La Casa Streaming)
- Tremenda mañana (Bondi Live)
- Divino Tesoro (Murad)
Actualidad
- Ángel responde (ambos Bondi Live)
- Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender)
- Ya fue todo (Jotax)
- Elijo creer (Gelatina)
- La posta (Stream Room TV Pública).
Deportivo
- 412
- Cuidemos el fútbol (AZZ)
- Gol gana (Olga)
- No se pudo (Vorterix)
- Visitantes (Carnaval)
- Mundial (AFA Estudio)
Programa revelación
- Tapados de laburo (Olga)
- Se fue larga (Luzu TV)
- Dopaminas (Vorterix)
- Sumergidas en data (La Casa Streaming)
- Había que decirlo (El Trece Prende)
- Maxi Mediodía (Ahora Play)
Contenido On Demand
- La Cruda (Olga)
- Así somos (Luzu TV)
- Esto es cine (Blender)
- El Gapón (Vorterix)
Programa semanal
Los no talentos (Luzu TV)
Mi primo es así (Olga) -
Xtream master (Luzu TV)
Bang Bang (Gelatina)
Reporte minoritario (Vorterix)
Negocios son negocios (Mundo Dinero)
Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)
Ahora en jaque (Ahora Play)
Programa humorístico
Soñé que volaba (Olga)
Edición Especial (Luzu TV)
Que olor (Gelatina)
5 minutos más (Vorterix)
Columnista
Paulo Kablan, Rolando Barbano (ambos Olga)
Iván Schargrodsky (Blender)
Emiliano Goggia (Gelatina)
Naty Maldini (Futurock)
Seba De Caro (Gelatina)
Dupla del año
- Paula Chaves – Luli González (Olga)
- Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix) -
- Momi Giardina – Santi Talledo (Luzu TV)
- Pepe Ochoa – Fede Bongiorno (Bondi Live)
- Tomás Quintín Palma – Marcos Aramburu (Gelatina)
- Marcos Giles – Ángela Torres (Luzu TV)
Voz periodística
- Iván Schargrodsky (Cenital)
- Luciana Geuna (Olga)
- Flor Halfon (Gelatina)
- Esteban Trebucq (Bondi Live)
- Carolina Amoroso (Infobae)
- Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)
Voz periodística del deporte
- Gastón Edul (Olga)
- Flavio Azzaro (AZZ)
- Octavio Gencarelli (Gelatina)
- Seba Varela del Río (Vorterix)
Talento revelación
- Tomás Limansky (Gelatina)
- Anacleta (Blender)
- Ángela Torres (Luzu TV)
- Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)
- Luli González (Olga)
- Lola Latorre (La Casa Streaming)
Entrevistador
- Migue Granados (Olga)
- Pedro Rosemblat (Gelatina)
- Julia Mengolini (Futurock)
- Juan Pablo Varsky (Clank!)
- Andrés Duka (Carnaval)
- Mili Hadad (Infobae)
Streamer
- Martín Cirio
- La Cobra
- Davoo Xeneize
- Spreen
- Mernosketti
- Coker
- Juli Manzotti
Interés general
- Nadie Dice Nada (Luzu TV)
- Paren la Mano (Vorterix)
- Hay Algo Ahí (Blender)
- Furia Bebé (Futurock)
- TDT (Olga)
- Story time (Bondi Live)
Figura humorística masculina
- Guille Aquino
- Nachito Saralegui
- Pelao Khe
- El Trinche
- Martín Garabal
- Rober Galati
- Leo Greco
Figura humorística femenina
- Noe Custodio
- Momi Giardina
- Anita Espósito
- Charo López
- Anacleta
- Malena Guinzburg
Co-conducción masculina
- Juan Ruffo
- Germán Beder
- Damián Betular
- Marcos Aramburu
- Santi Talledo
- Sebastián Manzoni
Conducción femenina
- Nati Jota
- Malena Pichot
- Paula Chaves
- Vicky Garabal
- La Tora
- Sofi Martínez
Conducción masculina
- Luquitas Rodríguez
- Tomás Rebord
- Migue Granados
- Nicolás Occhiato
- Ángel de Brito
- Pedro Rosemblat.
Martín Fierro de Oro
- Stream del Conicet