El streaming del Conicet se llevó el Martín Fierro de Oro: conocé a todos los ganadores

El stream que fue furor se llevó el máximo galardón de la noche. En esta nota te contamos los ganadores de todas las ternas.

Luego de grandes polémicas en la previa, los Premios Martín Fierro de Streaming se entregaron el domingo 14 de diciembre por la noche. La ceremonia organizada por Telefe y Olga reunió a grandes figuras de esta moda que va tomando cada vez más lugar.

La transmisión oficial inició a las 18:30 horas con una previa especial a cargo de Pollo Álvarez en el canal Olga. A partir de las 19:30 horas, la alfombra roja inició formalmente con un equipo de duplas que aportarán dinamismo y estilo propio, cubriendo la llegada de creadores de contenido y streamers al Centro de Convenciones.

El discurso que realizó Luis Ventura en el inicio de los Premios Martín Fierro Discurso de Luis Ventura en los Martín Fierro Luis Ventura, presidente de APTRA, comentó en el inicio de la gala que "es el Martín Fierro con el que cerramos la temporada. Estamos acá para cerrar la temporada y para empezar a entregar un premio en un sistema completamente diferente de comunicación como es el streaming".

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro de Streaming 2025 Mejor programa federal Para el Universo (Universo TV – Córdoba)

Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario)

Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)

Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones) Mejor producción integral Olga

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi Live Transmisión especial musical Gracias Mercedes (Olga)

Un día rosarino (Olga)

2° aniversario (Olga)

Tini (La Casa Streaming)

Gelatón (Gelatina)

El baile más grande del Universo (Universo TV) Musical Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV)

Un poco de ruido

FM Luzu (Luzu TV)

Soundtrash (Blender)

Origamix (Somos Origamis & Gelatina)

Volverme Loco (Bombo TV) El más border del streaming Patria y Familia (Luzu TV)

Los Del Turco (La Canchita TV)

El Fin del Mundo (Olga) Informativo Incluye Segurola y Habana (Futurock)

Paraíso Fiscal (Olga)

La Mañana (Infobae)

Circo Freak (Gelatina)

Tiempo Libre (La Casa Streaming)

Tremenda mañana (Bondi Live)

Divino Tesoro (Murad) Actualidad Ángel responde (ambos Bondi Live)

Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender)

Ya fue todo (Jotax)

Elijo creer (Gelatina)

La posta (Stream Room TV Pública). NLV_3350 Ángel de Brito ganó con la terna a Mejor programa de actualidad. Foto: RS Fotos. Deportivo 412

Cuidemos el fútbol (AZZ)

Gol gana (Olga)

No se pudo (Vorterix)

Visitantes (Carnaval)

Mundial (AFA Estudio) Programa revelación Tapados de laburo (Olga)

Se fue larga (Luzu TV)

Dopaminas (Vorterix)

Sumergidas en data (La Casa Streaming)

Había que decirlo (El Trece Prende)

Maxi Mediodía (Ahora Play) Contenido On Demand La Cruda (Olga)

Así somos (Luzu TV)

Esto es cine (Blender)

El Gapón (Vorterix) Programa semanal Los no talentos (Luzu TV)

Mi primo es así (Olga) -