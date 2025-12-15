La importante propuesta que recibió Belina Yuffrida y que tuvo que dejar pasar

La periodista utilizó sus redes sociales para hacer un descargo sobre lo sucedido, lamentando no haber podido aprovechar una importante oportunidad que no pudo aprovechar.

Hay momentos en los que, por más ilusión que haya, la realidad se impone y obliga a resignar planes soñados. A veces, incluso las mejores invitaciones quedan en pausa por circunstancias que nos superan y no dan margen de elección.

Esto fue lo que le ocurrió a Belina Yuffrida. Tras su salida de Canal 9 Televida, la periodista contó en sus historias de Instagram (@Belinaok) que recibió una invitación muy especial que, por motivos de salud, se vio obligada a rechazar.

Belina Yuffrida 2 La comunicadora se fue de Canal 9 Televida después de varios años de trabajo en la señal. Instagram Belinaok. "Les quiero contar algo. Resulta que la productora del show de Shakira, acá en Argentina, me convoca para ir al show el jueves pasado y estaba en reposo y no podía salir de casa. Y me perdí el show de Shakira", comenzó diciendo la comunicadora.

"Les cuento porque... no sé, tengo como muchos sentimientos encontrados", reconoció Yuffrida, dejando en claro que no fue una situación sencilla.

Esto fue lo que contó Belina Yuffrida en sus historias de Instagram Belina Yuffrida Contó Que La Invitaron Al Show De Shakira, Pero No Pudo Ir "Todo pago era. Y me lo perdí. Bueno, estaba en reposo", añadió Belina.