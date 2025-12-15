El tenso cruce de Araceli González con una cronista cuando le preguntó por Adrián Suar: "Mami, escuchame"

Araceli González fue abordada por la prensa el domingo pasado, tras su regreso a la pantalla Eltrece y luego de referirse nuevamente a su vínculo con Adrián Suar , de quien se divorció en 2004.

Sin embargo, durante esa charla con los cronistas, la actriz protagonizó un picante cruce con la movilera de Infama .

"Ara, primero, ¿cómo estás después de todo lo que fue la gran exposición?", le consultó la cronista del ciclo que conduce Marcela Tauro. Lejos de mostrarse incómoda, la actriz relativizó el tema y respondió: "No, yo estoy expuesta desde que empecé a trabajar en televisión. O sea que no es una gran exposición, toda mi vida estuve expuesta cuando trabajé".

Luego, otro movilero quiso saber si se había sentido incómoda con la repercusión mediática de sus palabras y el trabajo de la prensa de espectáculos: "¿Estuviste incómoda a lo largo de estos días con el rebote de tus declaraciones, con el laburo que haceos nosotros los periodistas de espectáculos?". Ante eso, Araceli fue clara y conciliadora: "No, tranquilo. Yo se que todos están trabajando, que a veces nos podemos equivocar como todos y está todo bien".

En ese marco, la actriz remarcó que no tenía nada más para agregar sobre el tema. Sin embargo, uno de los cronistas insistió: "O sea, sí, tenés un montón, pero no lo querés decir". Ella volvió a sostener que no tenía más declaraciones para hacer.

Más adelante, la periodista de Infama le consultó sobre su historia pasada y el recuerdo que elige conservar: "Porque tuvieron una historia de muchos años y linda. De hecho, hoy en el programa de Mirtha, de alguna forma recopilaste todo lo que fueron esos años lindos y bellos. ¿Preferís quedarte con ese recuerdo?".

Araceli González en Infama 2 En plena entrevista, González tuvo un cruce con una cronista. Captura de pantalla Youtube América TV.

Araceli respondió con una reflexión más extensa y personal: "Siempre me quedo con lo mejor de los recuerdos. La realidad, es que uno lo vive de una manera y quizás la pareja es tan icónica y tan fuerte por lo que representó en su momento, un programa de televisión, después un casamiento, un hijo... Toto, que quizás en la prensa puede quedar como algo icónico y volvemos todos ahí, porque no nos ven juntos".

En otro tramo de la nota, la actriz se refirió a sus deseos laborales y dejó abierta la puerta a un nuevo desafío en televisión: "Yo por ahora me encantaría hacer conducción, eso es algo que me encantaría". Ante el comentario de un movilero sobre un posible espacio libre en la grilla de Eltrece, Araceli amplió: "A mí me encantaría conducir porque cuando hice Fox Life lo disfruté mucho. Hice un programa que se llamaba 'Qué piensan los hombres' y lo disfruté un montón".

Así fue el tenso momento que se vivió entre Araceli González y una cronista de Infama

Finalmente, la charla tomó un tono más tenso cuando surgió el tema de la división de bienes con Adrián Suar. La cronista introdujo la consulta y fue interrumpida por la actriz: "Se habló mucho del tema división de bienes. No había quedado en claro si en su momento...". "No, no. Mami, escuchame. Yo cuando te veo y vos preguntás así digo 'uh, chicos, basta. Ya está'", le respondió sin filtros Araceli González.

"¿Te cansa que se hable del tema plata?", quiso saber la comunicadora, y, tajante, la actriz le contestó: "No, me cansa que me preguntes siempre lo mismo". "Pero está solucionado entonces", insistió la periodista. "No es algo que te voy a responder a vos", lanzó enojada González.