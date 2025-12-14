Mirtha Legrand incomodó a Araceli González con una pregunta picante

Mirtha Legrand es una de las conductoras de televisión que no teme preguntarle a sus invitados. En la emisión del programa que salió al aire el sábado 13 de diciembre, la diva tuvo entre sus invitadas a Araceli González.

Durante la noche hablaron de todo y, por supuesto, que el tema de Adrián Suar fue lo principal. La conductora le consultó cómo se llevaba con la autoridad de El Trece y ella dejó en claro que no se lleva bien, pero no por decisión suya, y entre lágrimas confesó que lo amó con todo el corazón y que le fue difícil soltar cuando se separaron.

Otro momento tenso de la noche fue cuando Mirtha le consultó a Araceli González cómo se llevaba con Facundo Arana y la artista realizó una declaración que fue contundente: "Hay personas con las que me llevo muy bien. Es cierto. Hay personas con las que convivo y convivimos, pero no comemos un asado, por ejemplo".

La filosa pregunta de Mirtha Legrand a Araceli González Mirtha Legrand incomodó a Araceli González con una pregunta muy personal "Me pasa eso. Digo, yo no tengo relaciones con todo el mundo", comentó dejando en claro que no compartía muchas cosas con el actor. Luego de esto, decidió realizar una confesión que sorprendió a todos los presentes y a la propia Mirtha.