Las impactantes imágenes inéditas de los últimos días de Marta Fort, mamá de Ricardo: "Murió en soledad"

La imagen pública de Marta Fort siempre fue la de una mujer imponente: abrigos de piel, joyas, peinados perfectos y una voz lírica que imponía respeto. Fue la matriarca de la empresa de chocolates más famosa del país y la madre que amparó el mediático Ricardo Fort .

Bajo el título "Marta Fort, la historia que quisieron ocultar", Luis Ventura presentó una serie de fotografías inéditas que retratan los últimos días de la empresaria, fallecida el 5 de julio de 2021. Lejos del glamour, las imágenes, que fueron peritadas para confirmar su autenticidad, exponen un presunto estado de abandono que ha conmocionado al entorno del espectáculo.

El material revelado por Ventura no solo documenta el deterioro físico natural de una mujer de 86 años, sino que sugiere una negligencia deliberada en un contexto de disputas patrimoniales.

“Son fotos naturales sacadas de la vida misma. Y son realmente espeluznantes, son lamentables” , sentenció el periodista. Según la investigación del programa, estas imágenes coinciden temporalmente con momentos clave donde se requería la rúbrica de Marta para movimientos financieros.

“Marcaban los momentos de Marta Fort para llegar a acuerdos de transacciones inmobiliarias, firmas de contrato, escrituras firmadas a manos alzadas...” , detalló el conductor, insinuando que, en medio de su vulnerabilidad y soledad, la matriarca habría sido presionada para ceder el control de activos familiares.

La compleja relación con Ricardo Fort

Marta y Ricardo Fort. Foto: diarioconvos.com Marta y Ricardo Fort. Foto: diarioconvos.com

Para entender el final, Ventura rebobinó la historia hacia la dinámica entre Marta y su hijo más famoso. Si bien el programa ha mostrado en el pasado discusiones por dinero, el periodista rescató el rol protector de Marta frente a la figura paterna, Carlos Fort.

“La madre fue la que amparó a Ricardo Fort de esa discriminación machirula que tenía Carlos Fort, a partir de la cual no podía soportar que su hijo sea homosexual”, explicó Ventura. Esa alianza, sin embargo, no estaba exenta de rivalidad: Ricardo, quien "no conocía el dinero y era todo tarjeta", competía artísticamente con ella, la única persona capaz de opacarlo en un evento.