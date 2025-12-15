Reapareció: salió a la luz una impactante imagen de Juan Darthés en Brasil

Este domingo, en Infama , mostraron una imagen reciente de Juan Darthés en Brasil que no pasó inadvertida. A siete años de la denuncia por abuso sexual realizada por Thelma Fardín, el material generó sorpresa y reavivó el interés por el presente del actor en el país vecino.

"Sorprendieron unas imágenes que aparecieron de Juan Darthés después de siete años de la denuncia de Thelma Fardín", relató Oliver Quiroz al introducir el material al aire.

La fotografía muestra al exactor acompañado por su esposa, María, en lo que aparenta ser un acto formal. Ambos lucen túnicas claras, un detalle que llamó la atención y generó especulaciones sobre el contexto en el que fue tomada la imagen. Según explicaron en el ciclo, se trataría de una instancia académica que Darthés habría atravesado en Brasil .

"Estuvo estudiando allá junto a su mujer en Brasil y se recibió", agregó el panelista, aunque aclaró que no trascendieron demasiados detalles sobre esa etapa de su vida.

En ese sentido, Quiroz remarcó el bajo perfil que mantiene el actor desde que se instaló en el país vecino y el hermetismo que rodea su día a día: "Muy poco se sabe de él, de lo que está haciendo, cómo es su vida allá".

Durante el debate en el estudio, Karina Iavícoli consultó si se conocía qué tipo de formación había realizado Darthés. Ante la pregunta, el periodista fue contundente: "No, hizo un curso terciario, pero no se sabe bien, no especificaron. No quisieron tampoco dar información de qué se había recibido".

Finalmente, Quiroz aportó un dato sobre el presente personal del actor y un cambio que habría marcado esta etapa de su vida lejos de la Argentina: "Se volcó a lo religioso. Estaba yendo a una iglesia, se fue mucho para el lado del evangelio".