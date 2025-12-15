Desde Barack Obama a Ben Stiller: los mensajes de los famosos tras la muerte de Rob Reiner y su esposa

Hollywood se encuentra totalmente consternado tras la noticia que se conoció sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa. Ambos fueron encontrados sin vida en su vivienda y el principal sospechoso es nada más ni nada menos que su hijo.

La investigación preliminar y varios medios estadounidenses apuntan contra Nick Reiner, el hijo mediano de la pareja, como posible autor del crimen. En medio de todo el dolor, los famosos se expresaron en redes sociales.

Barack Obama fue uno de los primeros en compartir un posteo en X (antes Twitter): "Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla".

Luego agregó: "Serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus seres queridos".

Ben Stiller también decidió compartir un cálido mensaje tras la trágica noticia y sostuvo que "Rob Reiner fue uno de mis directores favoritos. Hizo algunas de las películas más importantes para mi generación".

Captura de pantalla 2025-12-15 104236 El mensaje de Ben Stiller. Foto: captura de pantalla X / @BenStiller.

También destacó que "No lo conocí mucho, pero siempre fui su fan y siento una verdadera tristeza por aquellos que sí lo conocieron y por su familia".

Joe Russo, otro de los artistas que se expresó por el fallecimiento de Rob Reiner

El director compartió un corto pero sentido posteo en su cuenta de X (antes Twitter) en medio de la conmoción por la muerte del histórico director de Hollywood.

Captura de pantalla 2025-12-15 104343 Foto: captura de pantalla X / @joerussotweets.

Joe expresó: "No puedo aceptar la verdad de que uno de los más grandes cineastas que jamás haya existido se haya ido. Perdimos a uno de los pocos hombres buenos. Descanse en paz, Rob Reiner".

Kamala Harris, figura política de Estados Unidos también compartió una sentida publicación

"La obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, diálogos y elementos visuales que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura. Rob amaba a nuestro país, se preocupaba profundamente por el futuro de nuestra nación y luchó por la democracia estadounidense. Rob y su esposa Michele se querían mucho".

Captura de pantalla 2025-12-15 104554 Foto: captura de pantalla X / @KamalaHarris.

Luego, agregó: "Eran muy buenos amigos, y Doug y yo estamos devastados por su fallecimiento. Acompañamos a sus seres queridos en este trágico momento".

El actor James Wood despidió en redes a Rob Reiner y se mostró consternado por la noticia

James Woods, actor de la película dirigida por Reiner, 'Fantasmas del pasado’, lamentó la perdida de su amigo: "Rob y yo seguimos siendo buenos amigos desde que hicimos Fantasmas de Mississippi".

Captura de pantalla 2025-12-15 104739 Foto: captura de pantalla X / @RealJamesWoods.

"El estudio creía que no tenía la edad suficiente para el papel, pero Rob luchó por mí. Las diferencias políticas nunca impidieron que compartiéramos nuestro amor y respeto. Estoy devastado por este terrible suceso", expresó en el final.

Elijah Wood mostró su dolor por la muerte del director

El actor de El Señor de los Anillos compartió un sentido posteo en sus redes sociales: "Consternado al enterarme del fallecimiento de Rob Reiner y su maravillosa esposa, Michelle. Les envío mucho cariño a sus hijos y a su familia".