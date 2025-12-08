Presenta:

Tevez, Zaira, Del Cerro, Kloosterboer y los famosos ocultos: galería íntima de la party total en Mendoza

Fueron muchos los famosos, influencers, deportistas y empresarios que decidieron pasar un fin de semana a puro dancing en Mendoza. Mirá la galería de fotos.

Federico Croce

No te pierdas la galería de fotos con todos los famosos que disfrutaron un fin de semana mendocino.

Eventos sold out, viajeros de diferentes partes de la Argentina y el mundo, hotelería con sus plazas al 100% tomadas, restaurantes y bodegas trabajando a full... Mendoza está viviendo uno de los fines de semana más productivos de los últimos tiempos.

Es que la provincia se ha transformado en una plaza importantísima a nivel mundial en lo que se refiere a la movida electrónica.

El número de propuestas en cuanto a fiestas y sunsets se contaba en decenas, y con meses de trabajo previo, muchas estaban a la altura. ¿Ejemplos? El domingo 7 de diciembre Arcana Experience reunió a más de 3.000 personas desde las 23 a las 6am en Cacheuta: clima espectacular, gente impregnada de buena energía que no se fue hasta q terminó la fiesta, etc.

Por otra parte, Sunsetstrip volvió a la provincia con una edición histórica: con el protagonismo de Hernán Cattaneo, presentó formato más ambicioso hasta la fecha. Con entradas totalmente agotadas desde hace más de 3 meses, y una curaduría estética pensada para que la geografía mendocina sea protagonista indiscutida de un concepto que mejora año tras año; el atardecer en la montaña volvió a marcar el ritmo y la progresión emocional de los sets, con una narrativa musical que evoluciona cada jornada.

El domingo en Arcana, MDZ charló con algunos chicos que estaban disfrutando y preguntó si el fin de semana lluvioso empañaba de alguna manera el disfrute. "No nos importa la lluvia: vinimos preparados para bailar", aseguraron. "Nosotros fuimos primero al toque de Cattaneo, y desde la producción avisaban y recomendaban qué outfit usar para estar abrigados y protegidos: eso me encantó".

"¡Me parece genial que las fiestas sean a diferentes horarios, así se pueden disfrutar todas!", aportó un joven de Buenos Aires que estaba con un extenso grupo de amigos.

Famosos En La Fiesta De Hernán Cattaneo En La Montaña

Famosos que dijeron presente

Varias marcas invitaron a famosos a disfrutar de este fin de semana particular en Mendoza. Lookeados de la mejor manera, varios usaron sus redes sociales para retratar momentos especiales e íntimos con su grupo de amigos.

Marcela Kloosterboer, Candela Vetrano, Cachete Sierra, Lizardo Ponce, Violeta Urtizberea y Mery del Cerro fueron algunos de los que fueron vistos a puro disfrute.

Sin embargo, también estuvieron qlos que vinieron a la provincia cuyana por su cuenta simplemente para disfrutar, como fue el caso de Carlitos Tevez.

No te pierdas la galería de fotos:

IMG_8539
Zaira Nara, con un look impactante.

marcela-kloosterboer
Marcela Kloosterboer

maria berron tevez
Mar&iacute;a Emilia Soler con Carlos Tevez.

IMG_8519
Mery del Cerro y Cande Vetrano.

WhatsApp Image 2025-12-08 at 12.37.55 PM
Carlitos Tevez también estuvo en la Tierra del Sol y del Buen Vino.

IMG_8551
Sofía Jujuy Jiménez, Milagros Brito y un grupo muy cool.

IMG_8538
Violeta Urtizberea y Rocío Igarzábal.

IMG_8541
Marcela Kloosterboer llegando a Mendoza con su esposo, Fernando Sieling.

Captura de pantalla 2025-12-08 a la(s) 12.29.01p. m.
El fin de semana lluvioso no opacó la buena energía de todos.

IMG_8555
Lizardo Ponce y una selfie en primerísimo plano.

IMG_8526
Darian

IMG_8542
Meme Bouquet y María del Cerro.

IMG_8545
Una captura de Mery del Cerro, Cande Vetrano y Marcela Kloosterboer, en pleno dancing.

7cd96995-a39e-4c63-ad3e-a602401aba02
Zaira fue la más buscada para las fotos y los saludos.

IMG_8522
Gabriela Sari y un look totalmente espectacular.

IMG_8550
Lizardo Ponce armó una selfie con famosos.

ef3730ea-1c48-4c86-b479-24da7699f64c
IMG_8515
Cachete Sierra se encontró con sus amigos: Franco Fusari, Mati Clementi y Leandro Fusari.

IMG_8525
Mortedor, el popular streamer y estrella de Olga, también pasó por Mendoza.

IMG_8553
Lu Rodríguez Iturrieta, Sofía Jujuy Giménez y Milagros Brito.

IMG_8517
Desde Gossipeame también informaron sobre los famosos que llegaron a disfrutar de Mendoza.

IMG_8518
La Kloosterboer, desayunando en el hotel Diplomatic. Fuente: Gossipeame.

IMG_8521
Zaira se relajó con una cervecita.

IMG_8523
Gabriela Sari, lejos, una de las más producidas.

IMG_8535
Violeta Urtizberea.

IMG_8527
Maru Botana junto a Sol López, en plena party.

IMG_8529
Agustín, el hijo de Maru Botana, la captó en un momento muy particular llegando a la party de Cattaneo.

IMG_8524
Una más de Gabriela Sari y su look especial.

IMG_8534
Mery del Cerro también mostró su outfit en las redes.

IMG_8536
Famosos e influencers, a puro brindis.

