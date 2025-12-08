Tevez, Zaira, Del Cerro, Kloosterboer y los famosos ocultos: galería íntima de la party total en Mendoza
Fueron muchos los famosos, influencers, deportistas y empresarios que decidieron pasar un fin de semana a puro dancing en Mendoza. Mirá la galería de fotos.
Eventos sold out, viajeros de diferentes partes de la Argentina y el mundo, hotelería con sus plazas al 100% tomadas, restaurantes y bodegas trabajando a full... Mendoza está viviendo uno de los fines de semana más productivos de los últimos tiempos.
Es que la provincia se ha transformado en una plaza importantísima a nivel mundial en lo que se refiere a la movida electrónica.
El número de propuestas en cuanto a fiestas y sunsets se contaba en decenas, y con meses de trabajo previo, muchas estaban a la altura. ¿Ejemplos? El domingo 7 de diciembre Arcana Experience reunió a más de 3.000 personas desde las 23 a las 6am en Cacheuta: clima espectacular, gente impregnada de buena energía que no se fue hasta q terminó la fiesta, etc.
Por otra parte, Sunsetstrip volvió a la provincia con una edición histórica: con el protagonismo de Hernán Cattaneo, presentó formato más ambicioso hasta la fecha. Con entradas totalmente agotadas desde hace más de 3 meses, y una curaduría estética pensada para que la geografía mendocina sea protagonista indiscutida de un concepto que mejora año tras año; el atardecer en la montaña volvió a marcar el ritmo y la progresión emocional de los sets, con una narrativa musical que evoluciona cada jornada.
El domingo en Arcana, MDZ charló con algunos chicos que estaban disfrutando y preguntó si el fin de semana lluvioso empañaba de alguna manera el disfrute. "No nos importa la lluvia: vinimos preparados para bailar", aseguraron. "Nosotros fuimos primero al toque de Cattaneo, y desde la producción avisaban y recomendaban qué outfit usar para estar abrigados y protegidos: eso me encantó".
"¡Me parece genial que las fiestas sean a diferentes horarios, así se pueden disfrutar todas!", aportó un joven de Buenos Aires que estaba con un extenso grupo de amigos.
Famosos que dijeron presente
Varias marcas invitaron a famosos a disfrutar de este fin de semana particular en Mendoza. Lookeados de la mejor manera, varios usaron sus redes sociales para retratar momentos especiales e íntimos con su grupo de amigos.
Marcela Kloosterboer, Candela Vetrano, Cachete Sierra, Lizardo Ponce, Violeta Urtizberea y Mery del Cerro fueron algunos de los que fueron vistos a puro disfrute.
Sin embargo, también estuvieron qlos que vinieron a la provincia cuyana por su cuenta simplemente para disfrutar, como fue el caso de Carlitos Tevez.