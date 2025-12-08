Lorena Vega deslumbró con un total black rockero en su entrevista para "Envidiosa"

Vestido de encaje, botas con hebillas y un aire poderoso marcaron el look de Lorena Vega. No te pierdas las fotos.

En plena ola de repercusiones por el éxito de la serie Envidiosa, Lorena Vega apareció en redes con un look especial para una entrevista junto a Griselda Siciliani. La intérprete que se puso en la piel de la psicóloga de la ficción eligió un total black con energía rockera, y lo mostró en Instagram donde escribió: “Este combo hermoso que me gustaría repetir”.

Su vestido de encaje negro llamó la atención apenas lo mostró, puesto que era una pieza midi sin mangas, con una trama abierta que dejaba asomar lo que llevaba debajo. Lorena sumó un culotte negro al tono, logrando que esa mezcla entre encaje y ropa interior visible marcara uno de los códigos más fuertes del look.

Las botas de cuero negro fueron claves para empujar el outfit hacia un aire claramente rockero. Eran un modelo con caña media y detalles de hebillas plateadas, un tipo de calzado que siempre suma contundencia visual. Esto se completó con un cinto de cuero negro, otro elemento que dio textura y reforzó la coherencia total del conjunto.

Lorena llevó el cabello suelto, con raya al costado y ondas desarmadas que fluyeron con naturalidad. Ese toque despreocupado equilibró el dramatismo del encaje y las botas, permitiendo que el look se sintiera intenso pero sin mucha rigidez.