Mendoza traza el Mapa del Diseño: abren la convocatoria para el Circuito de Tiendas Creativas

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza abrió oficialmente la convocatoria para integrar el Circuito de Tiendas Creativas , una iniciativa estratégica destinada a impulsar el diseño local, la artesanía contemporánea y la producción cultural en la provincia.

El llamado está dirigido a todos los espacios físicos -públicos, privados o independientes- que ofrezcan productos y servicios vinculados al diseño, el arte y la creación local, con el objetivo de fortalecer su visibilidad y promover su desarrollo económico.

El programa es impulsado por la Dirección de Industrias Creativas, que busca consolidar una red provincial que reúna a locales, talleres, tiendas y espacios culturales donde se comercializan objetos autorales, artesanías contemporáneas, piezas de diseño y experiencias creativas. La propuesta apunta a mapear el ecosistema creativo mendocino, reconocer su diversidad y generar nuevas oportunidades para la circulación de proyectos y emprendimientos culturales.

El director de Industrias Creativas, Sebastián Ladrón de Guevara, destacó la importancia del circuito en el contexto actual de crecimiento del sector. “Las industrias creativas son un motor fundamental para nuestra economía provincial”, afirmó. “Este circuito no solo busca visibilizar espacios vibrantes que generan valor e identidad local, sino también fortalecerlos. Al integrarlos en un mapa provincial, facilitamos nuevas conexiones, capacitaciones específicas y fortalecemos su comercialización, demostrando que la cultura es también un potente dinamizador económico”.

La iniciativa se fundamenta en los resultados preliminares del mapeo cultural provincial, que confirma el peso del sector creativo en términos de empleo y aporte al PBI local. En Mendoza, las actividades culturales y creativas muestran un desempeño económico que, en muchos casos, supera a industrias tradicionales, gracias a su capacidad de innovación, resiliencia y articulación territorial. En este escenario, el gobierno provincial ha profundizado programas orientados al fortalecimiento y profesionalización del sector.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta a espacios físicos dedicados a:

Productos de diseño y creación local

Artesanías contemporáneas

Objetos autorales

Propuestas culturales o experiencias creativas

Servicios vinculados a la producción cultural

Estos espacios podrán integrarse al circuito provincial y formar parte de un mapa interactivo que permitirá mejorar su visibilidad, conectar con nuevos públicos y acceder a futuras instancias de capacitación, articulación y comercialización.

Un impulso para el ecosistema creativo

Con este nuevo llamado, la Subsecretaría de Cultura reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector creativo mendocino y el desarrollo de políticas que potencien su alcance territorial. El Circuito de Tiendas Creativas se presenta como una herramienta clave para consolidar una comunidad más visible, integrada y fortalecida, capaz de expandir su impacto económico y social en toda la provincia.

Los espacios interesados ya pueden completar su registro a través del siguiente formulario: https://forms.gle/JYaLoVrDsz3MCr7n6