Tres playas imperdibles de Bariloche para disfrutar este verano

La Patagonia argentina sorprende en cada rincón, y Bariloche no es la excepción: además de lagos cristalinos y montañas majestuosas, ofrece playas ideales para descansar, hacer deportes o simplemente contemplar el paisaje. Entre senderos, bosques y aguas serenas, estas costas se convirtieron en un plan infaltable para quienes visitan la ciudad en verano.

A continuación, un recorrido por tres, más un bonus imperdible, de las mejores opciones para disfrutar.

A solo 25 kilómetros del centro, en pleno Parque Municipal Llao Llao, Villa Tacul es una de las playas más encantadoras de Bariloche. Sus aguas tranquilas y transparentes la hacen ideal para practicar buceo o nadar con absoluta calma.

El acceso invita a caminar: senderos de baja dificultad conducen entre bosques de lengas y coihues hacia pequeñas bahías, miradores y sectores de arena. Es perfecta para quienes aman combinar descanso con exploración.

Ubicada a 15 kilómetros del centro, sobre la cabecera norte del lago Gutiérrez, Villa Los Coihues es una de las playas favoritas de los barilochenses. Sus aguas son más templadas que las del Nahuel Huapi porque provienen de lluvias y no de deshielos, lo que la convierte en un balneario ideal para bañarse durante el verano.

Villa Tacul, Los Coihues, Playa Bonita y Bahía Serena ofrecen algunas de las mejores playas para relajarse en la Patagonia.

Además, es uno de los puntos más buscados para los deportes acuáticos: kayak, stand up paddle y natación en aguas abiertas tienen aquí un escenario perfecto.

Playa Bonita: la clásica de Bariloche

Es la playa de los locales y uno de los balnearios más visitados por los turistas. Ubicada en el kilómetro 7 de la Avenida Bustillo, frente a la Isla Huemul, Playa Bonita destaca por su amplitud y por ofrecer todo lo necesario para pasar el día sin preocupaciones: baños, paradores, restaurantes, cafés y seguridad.

El paisaje combina una costa amplia con vistas imponentes del Nahuel Huapi, lo que la convierte en una de las postales clásicas de la ciudad.

Bahía Serena, una opción tranquila y familiar

Si bien no forma parte del trío principal, Bahía Serena merece su lugar por la belleza que ofrece. Ubicada en el kilómetro 12 de Bustillo, esta playa de arena fina y agua espejada se extiende a lo largo de 200 metros. Es un balneario tranquilo, ideal para familias, aunque en temporada suele ser uno de los más concurridos.