Empanadas de mariscos post playa en Chile: el precio y los sabores más amados

Hay un "snack", un tentempié que históricamente es de los más deseados por los mendocinos cuando van de escapada al Pacífico, y que en el caso de los que veranean en Reñaca , Concón , Maitencillo o Viña del Mar -por nombrar algunas de las localidades de la V Región de Chile - es un paso obligado: la empanada de mariscos .

En el video, podés ver la data de los precios y cuáles son las más amadas... pero además podés seguir leyendo hacia abajo, porque te contamos todo.

Algunos la prueban a la hora del almuerzo, aunque la mayoría se da un gustito con ellas en el momento del after playa. Lo cierto es que la "camarón queso" o la "macha queso" es una fija. Sin embargo, hay muchas otras opciones con las cuáles tentarse.

En Chile, las empanadas de mariscos son muy populares, especialmente en la costa. Además de las obvias, otras se rellenan con jaibas, ostiones, locos, navajuelas, salmón y más; y se recomienda que se acompañen con vino blanco -aunque muchos opinan que no hay como una cervecita helada para maridarlas-.

Visitamos el local de Los Roldán, y fuimos testigos de cómo se hacen estas deliciosas empanadas.

Visitamos los puestos de Los Roldán, que son una familia que desde hace ya décadas están afincados en la zona de Reñaca y que va heredadndo la tradición de hacer empanadas horneadas o fritas de generación en generación. Alfonso Roldán, hijo de la creadora de la marca, charló con MDZ al igual que lo hizo hace casi un año y pudimos analizar cuáles eran las empanadas más pedidas, y si los precios se mantenían o no.

empanadas chilenas chile reñaca gastronomia 7 Estas empanadas son una tentación casi ineludible. Walter Moreno/MDZ

"La empanada más amada por los argentinos es la de camarón queso. Es la que más piden, y la que más hacemos. En segundo lugar te diría que piden la de pino -que es carne mechada-, y después viene la de machas o la de jaiva", explica Roldán.

Los precios de las empanadas

A la hora de saber los precios, nada mejor que tener la cartelera con todos, para que puedas conocerlos de antemano al viaje. Recordá que, para hacer una cuenta mental rápida, hay que saber que -pesos más, pesos menos- diez mil pesos chilenos equivalen a quience mil pesos argentinos: es decir, hay que multiplicar el valor chileno por 1,5.

"La empanada se hace en el momento. Tu puedes ver todo el proceso de cómo se hace y se fríe o cocina la empanada que te vas a comer. Nosotros incluso hacemos la masa: no es comprada", especifica Alfonso.

¿El resumen? Si querés comprar una "camarón queso" o una "macha queso", te cuesta alrededor de 4650 pesos argentinos.