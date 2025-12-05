Hernán Cattaneo agotó todo en Mendoza: cómo serán sus presentaciones

Luego de una gira imponente que pasó por Punta del Este , Buenos Aires y São Paulo, Sunsetstrip vuelve a la provincia con una edición histórica. Se trata de una propuesta que crece, se reinventa y cierra el año con su formato más ambicioso hasta la fecha.

Con entradas totalmente agotadas desde hace más de 3 meses, llegó el momento de vivir una de las experiencias más esperadas del año. Una gran producción artística que vuelve a situar a Mendoza en el mapa global del entretenimiento.

La co-producción de Folck Producciones y Buena vuelve a apostar por un despliegue de escala internacional, con meses de trabajo previo y una curaduría estética pensada para que la geografía mendocina sea protagonista indiscutida de un concepto que mejora año tras año. El atardecer en la montaña volverá a marcar el ritmo y la progresión emocional de los sets, con una narrativa musical que evoluciona cada jornada.

Cada una de las tres fechas tendrá identidad propia y contará con artistas de trayectoria mundial, además de referentes de la escena argentina, con Hernan Cattaneo como protagonista.

El sábado 6, la leyenda del house aterriza en las cabinas. Productor, remixer y DJ con más de tres décadas de carrera, Danny Tenaglia es considerado uno de los nombres fundamentales de la música electrónica moderna. Sus sets en clubes y festivales de Nueva York, Ibiza y Miami marcaron una época. Compartirá jornada con los argentinos Marcelo Vasami y Marienne.

El domingo 7, el dúo vienés HVOB llega con su formato live. Son uno de los proyectos europeos con mayor reconocimiento global de los últimos años. También integran el lineup de la fecha: el dúo de Djs y productores Paax, exponentes del sonido orgánico contemporáneo, y Meinz, una de las figuras ascendentes de la región.

Finalmente, el domingo 8 contará con un extended set del anfitrión Hernán Cattaneo, referente absoluto de la electrónica progresiva y embajador global de la música argentina. Acompañado por Martín García, histórico colaborador del DJ, y el mendocino B.I.R.DD.

Como en todas las ediciones, el evento vuelve a reforzar su compromiso para que la experiencia sea de excelencia: las 3 jornadas estarán acompañadas por un fuerte equipo de seguridad y asistencia, Vuelo Controlado como iniciativa de salud y prevención de riesgos, Cruz Roja, puestos de hidratación disponibles durante toda la jornada, patio de comidas y contenidos, espacios de relax y un enfoque de sustentabilidad para minimizar el impacto ambiental. Un marco pensado para disfrutar al máximo y cuidar el entorno al mismo tiempo.

Además, se recomienda usar el transporte oficial, clave para descongestionar la zona, reducir el impacto ambiental y garantizar un regreso seguro.