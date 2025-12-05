Pantone 2026 sorprendió con su nuevo color del año: descubrí cuál es y qué representa

Pantone apostó por una tonalidad que invita a la introspección y la creatividad. Todos los detalles del color que dominará el 2026.

Pantone volvió a sorprender al mundo del diseño al anunciar que el color del año 2026 sería el 11-4201 Cloud Dancer, un blanco suave y limpio que rompe completamente con la lógica multicolor que la compañía había mantenido desde 1999.

Por primera vez en su historia, eligieron un tono blanco como protagonista absoluto y símbolo de calma e introspección en un mundo saturado de estímulos.

pantoneq Pantone eligió Cloud Dancer como color del año 2026: el primer blanco de su historia. Pantone definió a Cloud Dancer como un color que representa “la influencia tranquilizadora en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión serena”. Descrito como un blanco “ondulante impregnado de serenidad”, el tono invita a bajar revoluciones, desacelerar la mente y abrir espacio para la creatividad.

Por que Pantone eligió este color tan particular Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, lo explicó: “Cloud Dancer es una tonalidad blanca discreta que ofrece una promesa de claridad”. Para ella, la elección busca cortar con la “cacofonía” de un mundo acelerado y permitir que las personas vuelvan a conectarse con su interior. Laurie Pressman, vicepresidenta del instituto, reforzó la idea al afirmar que la tonalidad “ejemplifica la búsqueda del equilibrio entre nuestro futuro digital y nuestra necesidad primordial de conexión humana”.

pantone-2026-color-of-the-year-11-4201-cloud-dancer-index-collaborations-joybird Pantone 2026 sorprendió con Cloud Dancer, un blanco que marca un nuevo rumbo estético. Según Pantone, este blanco también funciona como un color estructural clave, ya que su versatilidad permite armonizar todo el espectro cromático y crear espacios visuales aireados, con sensación de amplitud, ligereza y bienestar. Sirve como punto de partida, como base, como un “lienzo en blanco” desde el cual volver a imaginar enfoques nuevos.