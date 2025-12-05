María Vázquez celebró sus 51 con el naked dress más impactante: ¡mirá!

María Vázquez deslumbró en su cumpleaños con un look de Alexander Wang. No te pierdas los detalles y fotos en la nota.

El festejo de cumpleaños de María Vázquez siempre genera curiosidad entre quienes siguen la moda local, pero este año tuvo un magnetismo especial. El encuentro ocurrió en un restaurante top de Barrio Parque, donde famosos de la talla de Analía Maiorana y Fabián Medina Flores se acercaron para brindar, y entre saludos, abrazos y copas de espumante, la moda terminó ocupando el centro del la atención. Por supuesto, no hubo forma de que pasara desapercibida la elección de la cumpleañera, que se movió por el lugar con un vestido que desafió la idea clásica del “look de fiesta”.

María eligió un naked dress lencero firmado por Alexander Wang que dejó a muchos sin palabras, en un tono nude luminoso, con brillos delicados y ese corte al cuerpo que reveló la lencería cavada. Para acompañarlo, apostó por sandalias altas de tiras finas de Aquazurra, cargado de cristales que, en lugar de saturar el conjunto, funcionaron como un halo glam que subrayó la silueta estilizada.

Los aros de Isabel Marant completaron el estilismo con una nota sofisticada que mantuvo el equilibrio entre lo lencero y lo delicado. Fue ese tipo de accesorios que cieran una idea estética sin imponerse, casi como una firma final que encuadró la imagen de María.

Su beauty look también siguió esa línea, luciendo el pelo suelto, con ondas muy suaves y raya al medio, peinado por Marcelo High, mientras que el maquillaje de Carol H Make Up para Bettina Frumboli jugó con un glam sutil que enfatizó la mirada con un delineado cat eye y máscara intensa, dejando los labios en un nude armónico.