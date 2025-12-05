Barby Franco apostó por un look de encaje perfecto para un bautismo íntimo

Encaje, blanco puro y un espíritu etéreo marcaron la ceremonia al aire libre en Punta del Este. No te pierdas las fotos del look de Barby Franco.

El bautismo de Beltrán, hijo de María Burlando y nieto de Fernando Burlando, se celebró al aire libre en Punta del Este. Allí estuvo Barby Franco envuelta en un look boho romántico en blanco puro, perfecto para una ceremonia íntima. La familia Burlando eligió su casa en el balneario uruguayo para la misa del pequeño nacido en abril.

La jornada transcurrió en un clima suave y, en ese marco, la estética blanca se convirtió en el hilo conductor del evento: tanto la mamá de Beltrán como su pareja y los padrinos optaron por looks claros, mientras que el bebé permaneció envuelto en una manta nude para protegerse del viento.

Barby Franco eligió un conjunto íntegramente confeccionado en encaje, formado por una falda larga de caída liviana y un top cropped con breteles anchos y espalda con lazo. La elección contó con artesanía, romanticismo y una impronta bohemia que encajó perfecto con el entorno natural.

El blanco absoluto del conjunto reforzó la pureza de la ceremonia y sumó esa estética etérea que caracteriza al boho romántico. Para completar el estilismo, Barby lució unos zapatos al tono y un peinado recogido con mechones sueltos.