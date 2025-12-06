UEST 2025: llega la cita imperdible del diseño mendocino en el Museo de Arte Moderno

El Museo Municipal de Arte Moderno será sede de un evento que celebra la innovación en el diseño regional. Todos los detalles en la nota.

El próximo 10 de diciembre, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) se convertirá en el epicentro de la creatividad con una nueva edición de UEST ’25, la plataforma que impulsa el diseño emergente del Oeste argentino. Desde las 18:30 hasta las 22:00, el espacio se llenará de moda, performance y experimentación visual.

Screenshot_20251205-202127_Instagram Cinco proyectos finalistas presentarán sus colecciones y fashion films en una experiencia inmersiva de creatividad local. Producido por Victoria Gassull e Iván Hernádez, esta edición marca el cierre de un extenso recorrido que comenzó meses atrás con una convocatoria abierta a diseñadores, artistas y creativos de toda la región. Tras un proceso de entrevistas y selección, cinco proyectos finalistas fueron elegidos para atravesar un programa de mentorías y coaching creativo, donde trabajaron junto a referentes del ámbito del diseño y la comunicación para dar forma a sus propuestas finales.

Cada uno de esos proyectos presentará una pasada performática, precedida por su propio fashion film, desarrollado en colaboración con directores audiovisuales mendocinos. La experiencia fusionará lo escénico con lo cinematográfico, desafiando los formatos tradicionales de desfile y proponiendo una narrativa en la que la moda se piensa desde el arte, la identidad y el territorio.

Conocé a los finalistas de UEST'25: IMG-20251205-WA0022 Finalista UEST: Clec. IMG-20251205-WA0023 Finalista UEST: Danelo. IMG-20251205-WA0025 Finalista UEST: N°X IMG-20251205-WA0024 Finalista UEST: Felipe Prisco. IMG-20251205-WA0021 Finalista UEST: Contra. El público podrá disfrutar no solo de las presentaciones principales, sino también de un circuito de instalaciones periféricas creadas por artistas locales, que ampliarán el recorrido sensorial del evento. Estas piezas abordarán problemáticas e imaginarios ligados al universo textil, aludiendo a la producción, el cuerpo y la sostenibilidad, y tejiendo un diálogo entre arte, diseño e industria.

UEST se consolidó como un espacio de encuentro que articula creatividad y pensamiento crítico, ofreciendo una plataforma para que las nuevas voces del diseño exploren y desafíen los límites de lo estético. En cada edición, el proyecto reafirma su compromiso con la formación y la visibilización de talentos regionales, abriendo conversaciones necesarias sobre el futuro del diseño argentino.