La serie Redmi Note 16 Pro+ se suma a la moda de los 200MP

La próxima serie Note de Redmi planea dar un salto gigante en fotografía con un sensor principal de 200 megapíxeles, apuntando a los modelos Pro.

Los fanáticos de la fotografía en el celular tienen motivos para esperar. La nueva serie Redmi Note 16 Pro + incluirá un sensor principal de 200 megapíxeles, siguiendo la movida de su competidor directo, Realme. La carrera por tener la cámara más potente en la gama media ya empezó.

Todo arrancó con una filtración. Por un lado, una lista de TENAA (el ente regulador chino) mostró que el Realme 16 Pro vendrá con una cámara de 200 megapíxeles. Por el otro, el conocido filtrador Smart Pikachu adelantó que la serie Redmi Note 16 también se va a sumar a esta tendencia. Parece que tanto Realme como Redmi están probando celulares de gama media con este sensor gigante.

image Filtradores ya anticipan la tecnología de cámaras de los próximos teléfonos chinos gama media. Weibo Es muy probable que la cámara de 200MP no llegue al modelo estándar. La apuesta más fuerte es que esta característica esté en las versiones más equipadas, como el Note 16 Pro y el Note 16 Pro+. La idea es apostar a la fotografía en un segmento de precios más accesible.

La respuesta de Realme y las grandes baterías El competidor directo, Realme, ya tiene confirmada parte de su jugada. La certificación TENAA reveló que el Realme 16 Pro tendrá una configuración de doble cámara de 200 megapíxeles y un sensor secundario de 8 megapíxeles. Se rumorea que el Realme 16 Pro+ mantendrá esa misma cámara, pero podría añadir algo de lujo: un teleobjetivo periscopio para tener un zoom de calidad.

image Los modelos Redmi gama media apuestas por tecnología de cámaras. Redmi En cuanto a las fechas, Realme parece ir más rápido. Los rumores indican que la serie 16 podría salir oficialmente a fin de este mes o en enero de 2026 en China. Además, se espera que lleguen al mercado global también en enero de 2026.