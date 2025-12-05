El iPhone plegable llegaría en 2026: qué sabemos del precio y el diseño

Los rumores indican que el esperado iPhone plegable de Apple tendrá un formato tipo libro y costará cerca de 2.500 dólares.

El diseño del futuro iPhone plegable evitaría las marcas en la pantalla gracias a un sistema de tensión con placas metálicas.

La espera se hace larga, pero parece que la empresa de la manzanita ya tiene todo casi listo. Según las últimas filtraciones, el iPhone plegable estaría preparado para salir en 2026, con un formato que promete cambiar la experiencia de uso de los fanáticos de la marca.

El mundo de la tecnología viene hablando de esto hace rato, pero ahora los datos son más precisos. Mark Gurman, el conocido analista de Bloomberg, difundió que este nuevo dispositivo tendrá un diseño "estilo libro", muy parecido a lo que ya vemos en el Samsung Galaxy Z Fold. No es un detalle menor, ya que marca el camino que eligió Apple para competir en este segmento.

image Render del plegable de Apple. Imagen extraída de la web En cuanto a las medidas, se busca que este iPhone sea un equipo fino y cómodo. Se dice que cerrado medirá entre 9 y 9.5 milímetros, mientras que al abrirlo quedará súper delgado, entre 4.5 y 4.8 milímetros. Incluso, fuentes como Instant Digital confirmaron que el grosor mínimo será de 4.8 mm, lo que lo haría bastante manejable a pesar de tener dos partes.

Pantallas y cámaras del iPhone Fold Una de las grandes dudas era el tamaño. Según la información que circula, los usuarios se encontrarán con una pantalla exterior de 5.5 pulgadas, ideal para usar como un teléfono tradicional. Pero la magia ocurre al abrirlo: ahí aparece una pantalla interna de 7.8 pulgadas, que lo transforma casi en un iPad pequeño.

image El mercado de los plegables de pantalla grande en auge y Apple se está quedando atrás. Imagen extraída de la web El analista Ming-Chi Kuo aportó un dato clave sobre la construcción. Explicó que la pantalla interior casi no tendrá pliegues visibles, ese "bache" que suele molestar en los celulares flexibles. Para lograr esto, usarían unas placas metálicas especiales que controlan la tensión al doblar el equipo.