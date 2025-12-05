Presenta:

El iPhone plegable llegaría en 2026: qué sabemos del precio y el diseño

Los rumores indican que el esperado iPhone plegable de Apple tendrá un formato tipo libro y costará cerca de 2.500 dólares.

Constanza Ferreyra

El diseño del futuro iPhone plegable evitaría las marcas en la pantalla gracias a un sistema de tensión con placas metálicas.

Imagen generada con IA

La espera se hace larga, pero parece que la empresa de la manzanita ya tiene todo casi listo. Según las últimas filtraciones, el iPhone plegable estaría preparado para salir en 2026, con un formato que promete cambiar la experiencia de uso de los fanáticos de la marca.

El mundo de la tecnología viene hablando de esto hace rato, pero ahora los datos son más precisos. Mark Gurman, el conocido analista de Bloomberg, difundió que este nuevo dispositivo tendrá un diseño "estilo libro", muy parecido a lo que ya vemos en el Samsung Galaxy Z Fold. No es un detalle menor, ya que marca el camino que eligió Apple para competir en este segmento.

image
Render del plegable de Apple.

En cuanto a las medidas, se busca que este iPhone sea un equipo fino y cómodo. Se dice que cerrado medirá entre 9 y 9.5 milímetros, mientras que al abrirlo quedará súper delgado, entre 4.5 y 4.8 milímetros. Incluso, fuentes como Instant Digital confirmaron que el grosor mínimo será de 4.8 mm, lo que lo haría bastante manejable a pesar de tener dos partes.

Pantallas y cámaras del iPhone Fold

Una de las grandes dudas era el tamaño. Según la información que circula, los usuarios se encontrarán con una pantalla exterior de 5.5 pulgadas, ideal para usar como un teléfono tradicional. Pero la magia ocurre al abrirlo: ahí aparece una pantalla interna de 7.8 pulgadas, que lo transforma casi en un iPad pequeño.

image
El mercado de los plegables de pantalla grande en auge y Apple se est&aacute; quedando atr&aacute;s.

El analista Ming-Chi Kuo aportó un dato clave sobre la construcción. Explicó que la pantalla interior casi no tendrá pliegues visibles, ese "bache" que suele molestar en los celulares flexibles. Para lograr esto, usarían unas placas metálicas especiales que controlan la tensión al doblar el equipo.

En el apartado de fotos, el equipo no se queda atrás. Se habla de un sistema de cámara dual trasera con lentes de 48 megapíxeles cada uno. Sin embargo, hay un cambio importante en la seguridad: para ahorrar espacio interno y mantener el perfil delgado, la compañía sacaría el Face ID y pondría un botón lateral con Touch ID.

Cuánto habrá que pagar por el nuevo iPhone plegable

Novedades del iPhone plegable

Todo esto, claro, tiene un costo. Y acá es donde hay que preparar la billetera. Las estimaciones de precio sitúan al dispositivo entre los $1.800 y los $2.500 dólares en Estados Unidos. Es un número "salado", pero la marca sabe que tiene un público fiel dispuesto a pagar por la novedad. Aunque todavía falta para la confirmación oficial, la expectativa por ver cómo funciona esta tecnología es enorme.

