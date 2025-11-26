iPhone SE (2022): por qué su cámara queda atrás frente a otros modelos Apple

El iPhone SE mantiene un diseño clásico, pero su cámara muestra claras limitaciones frente a modelos recientes que ofrecen sistemas más completos y modernos.

El sistema fotográfico del iPhone SE (2022) mantiene una sola lente, a diferencia de los modelos más nuevos.

El iPhone SE (2022) suele aparecer como el modelo de entrada dentro del ecosistema de Apple, pero su cámara muestra varias debilidades frente a las generaciones más nuevas. Aunque ofrece un buen rendimiento general, su sistema fotográfico queda por detrás en funciones clave y en calidad de imagen, según datos comparativos de la propia compañía.

Un iPhone con una sola cámara El primer punto que explica por qué el iPhone se queda corto es su única cámara trasera de 12 MP. Mientras los iPhone 14, 15 y 16 incorporan módulos dobles o triples con gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo, el SE mantiene la configuración heredada del iPhone 8. Para muchos usuarios, esto limita la versatilidad en situaciones donde se necesita mayor amplitud o detalle. Apple señala que en sus modelos recientes el sistema de múltiples lentes “amplía las posibilidades creativas”.

image La única cámara del SE de Apple lo ubican entre los peores de 2025. Apple Falta de modo nocturno Otro punto clave es la ausencia del modo nocturno. Incluso el iPhone 11, lanzado en 2019, ya lo integraba. Esta función permite capturar fotos más limpias cuando la luz escasea. En la versión SE, las imágenes suelen aparecer con más ruido y menos detalle. Es una limitación evidente dentro de cualquier comparación con modelos actuales, especialmente en entornos urbanos o interiores.

image El modo noche no está presente en el iPhone SE del 2022. Apple Procesamiento de imagen limitado A pesar de contar con el chip A15 Bionic, el mismo que se usó en los iPhone 13 y parte de los 14, el iPhone SE no accede a herramientas avanzadas como "Photonic Engine" o "Deep Fusion". Estas tecnologías combinan múltiples capturas para mejorar colores y texturas. En los modelos más nuevos, Apple resalta que estas funciones “optimizan la nitidez y el rango dinámico”, algo que la versión SE no logra replicar.

image iPhone SE: no cumple con las expectivas fotográficas del 2025. Apple El zoom también revela su lado más flojo. Solo ofrece zoom digital, lo que genera pérdida de calidad al acercar la imagen. En los modelos Pro, el zoom óptico permite mantener un nivel mucho más alto de detalle. A esto se suma que la pantalla del iPhone SE es más chica y menos inmersiva, lo que afecta el proceso de edición y visualización de fotos. El diseño antiguo, con bordes grandes y panel LCD, muestra su edad frente a las pantallas OLED más actuales.