iOS 26.2 Beta 3 ya está disponible en Apple: las novedades que llegan

La nueva versión de iOS 26.2 ya se puede instalar en modo beta para desarrolladores y muestra varias funciones que llegarán a los usuarios en las próximas semanas. Apple habilitó características centradas en privacidad, accesibilidad, salud y una mejor integración entre iPhone, iPad y aplicaciones externas.

Entre las novedades más comentadas aparece AirDrop con códigos temporales. Según Apple , estos códigos permiten compartir archivos con personas que no están en los contactos y funcionan durante 30 días. La empresa señaló que así se pueden enviar documentos o fotos sin intercambiar datos personales. Este sistema busca hacer el uso de AirDrop más práctico en situaciones puntuales.

Otra función destacada es la apertura de alertas de hipertensión a apps de terceros. Los desarrolladores podrán recibir avisos del Apple Watch cuando detecte valores anormales, siempre con permiso del usuario. Voceros de la compañía dijeron que esto permitirá un seguimiento más completo desde aplicaciones especializadas, algo pedido por quienes usan el reloj para control diario de salud.

También aparece una notificación de privacidad al instalar la actualización. El aviso explica qué cambios se aplicaron al manejo de datos de la cuenta Apple y qué opciones tiene cada usuario para revisar su configuración. Apple afirmó que la intención es clarificar información que antes quedaba repartida en distintos menús.

Una prueba habilitada en Japón permite elegir un asistente alternativo al mantener presionado el botón lateral. En ese mercado se estudia ofrecer opciones distintas a Siri sin pasos adicionales. Fuentes internas indicaron que buscan dar mayor libertad y adaptarse a hábitos locales.

El nuevo "Modo Tinted" para Liquid Glass reduce la transparencia de la interfaz y suaviza detalles visuales para mejorar la lectura. Está pensado para quienes quieren un aspecto más sólido sin abandonar el estilo del sistema. Además, se actualizó la pantalla inicial de la app Juegos con un panel que reúne novedades, filtros y soporte de mandos.

image La beta 3 de iOS 26.2 muestra funciones que llegarán a los iPhone en la próxima actualización. Apple

En iPadOS, asociado a esta beta, vuelve la multitarea clásica. Se recupera la opción de arrastrar apps desde Biblioteca, Dock o Spotlight hacia Slide Over o vistas en mosaico. Usuarios que probaban versiones anteriores señalaron que esta función era necesaria para trabajar con más fluidez en pantallas grandes.

Otra pequeña mejora aparece en Recordatorios, donde ahora se puede marcar una tarea como urgente al crearla. El sistema activa una alerta inmediata para evitar olvidos y reduce pasos en la organización diaria.

La beta 3 de iOS 26.2 incluye funciones para iPhone y ajustes que también impactan en iPadOS. Apple advirtió que, como siempre, se trata de versiones preliminares y que algunas opciones podrían cambiar antes del lanzamiento final. Las pruebas continuarán durante las próximas semanas y la actualización estable llegará más adelante para todos los equipos compatibles.